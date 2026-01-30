VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado por el presunto femicidio: hablaron los vecinos de Rocío
Un violento intento de robo bajo la modalidad motochorro ocurrió en las últimas horas en un almacén ubicado en 8 y 67, en La Plata. Toda la secuencia quedó registrada en un video que muestra el accionar del delincuente y la reacción de la víctima.
Según informaron fuentes policiales, un sujeto ingresó al comercio armado con un revólver calibre 22 e intentó cometer el robo. En medio del forcejeo, el comerciante recibió golpes en la cabeza, pero logró resistir el ataque tomando dos cuchillas del local para enfrentarlo, lo que obligó al asaltante a huir sin concretar el ilícito.
El delincuente escapó a pie tras abandonar la motocicleta en la puerta del comercio y fue aprehendido minutos después en Plaza España (7 y 66), luego de cambiarse de ropa y descartar un bolso con prendas utilizadas durante el hecho.
La moto utilizada tenía pedido de secuestro activo por hurto, y al momento de la detención se secuestró además el arma de fuego. El aprehendido fue reconocido por la víctima y testigos, y quedó a disposición de la UFI N°11, acusado de robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento.
El comerciante fue asistido en el Hospital San Martín y recibió el alta tras las curaciones. La Policía investiga ahora si el detenido está vinculado a otros hechos similares en la zona céntrica de la ciudad.
Lo que sí se conoció, es que el detenido -un hombre de 34 años - cuenta con numerosos antecedentes penales, entre ellos causas por robo calificado, encubrimiento reiterado, portación ilegal de armas de guerra, portación ilegal de arma de uso civil, intervenciones en el fuero penal juvenil y en unidades penitenciarias de La Plata. Las causas se remontan al menos al año 2011, con distintos expedientes tramitados en fiscalías y juzgados de la ciudad.
