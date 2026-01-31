Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Se llevaron cables y cámaras de seguridad

Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet

Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet

Un baño del club inundado por el fallido robo de la pileta / EL DIA

31 de Enero de 2026 | 02:07
Edición impresa

A esta altura del año muchos clubes de barrio todavía se encuentran sin sus actividades habituales, debido al receso veraniego.

Pero los delincuentes no se toman descanso en ninguna época del calendario y esta vez lo hicieron sentir en una entidad de Ringuelet que en febrero cumplirá 96 años.

Se trata del club “Dardo Rocha”, que funciona en la calle 5 bis entre 519 y 520, donde se desarrollan actividades sociales, deportivas y culturales.

Su presidente, Alejandro Martínez, le contó en la tarde de ayer a EL DIA -en medio de su desconsuelo- que “el año pasado nos robaron 9 veces y en este primer mes del 2026, volvieron a meterse para delinquir”.

Sobre el saldo de este nuevo hecho de inseguridad en esas instalaciones, con inocultable desánimo hizo saber que “nos robaron los cables internos del predio, que permitían abastecer de electricidad a la cancha de fútbol, a la cancha de bochas y al buffet”.

Por ese vandálico ilícito, dejaron todavía a esas instalaciones “sin luz”, pese a que el ataque se produjo “a la 1.50 del jueves” pasado.

LE PUEDE INTERESAR

Intentaron escapar con corpiños que no pagaron

LE PUEDE INTERESAR

Operativos clave para asistir a dos nenas en emergencia en La Plata

El directivo, simultáneamente, informó también que los delincuentes “hasta nos llevaron dos cámaras de seguridad que teníamos instaladas en el patio”.

Puntualizó que esos sujetos ingresaron al club “suponemos que fue por un paredón sobre la calle 519 y 5 bis”. No obvió citar luego que los escruchantes “rompieron el candado de un baño y quisieron robar la pileta. No pudieron, pero quedó un caño perdiendo agua”.

“En noviembre último, en un esfuerzo económico grande colocamos rejas en puertas y ventanas, luego que nos robaron sucesivamente televisores, ventiladores y equipos de música. Ahora pondremos vidrios partidos en los paredones”, anticipó Martínez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Adorni, al frente del Directorio de YPF

“El comienzo de la recta final” para Mammini

Argentina recomienda no ir de viaje a Cuba

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

VIDEO. Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro

Una adolescente habría sido abusada en Miramar

Intentaron escapar con corpiños que no pagaron
La Ciudad
Febrero llega con otra suba del micro: 4,5%
VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo
Segundo finde de rodaje y cortes en el Centro
Cierre y manifestación en un súper de Berisso
Licitan la mejora del acceso a la Autopista
Deportes
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
A Boca le queda un cupo: ¿por quién va?
River presentó al polémico, Kendry Páez
El Rojo buscará, al fin, su primera victoria
Espectáculos
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
El romance de John F. Kennedy Jr. a la TV
Información General
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla