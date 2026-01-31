Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
A esta altura del año muchos clubes de barrio todavía se encuentran sin sus actividades habituales, debido al receso veraniego.
Pero los delincuentes no se toman descanso en ninguna época del calendario y esta vez lo hicieron sentir en una entidad de Ringuelet que en febrero cumplirá 96 años.
Se trata del club “Dardo Rocha”, que funciona en la calle 5 bis entre 519 y 520, donde se desarrollan actividades sociales, deportivas y culturales.
Su presidente, Alejandro Martínez, le contó en la tarde de ayer a EL DIA -en medio de su desconsuelo- que “el año pasado nos robaron 9 veces y en este primer mes del 2026, volvieron a meterse para delinquir”.
Sobre el saldo de este nuevo hecho de inseguridad en esas instalaciones, con inocultable desánimo hizo saber que “nos robaron los cables internos del predio, que permitían abastecer de electricidad a la cancha de fútbol, a la cancha de bochas y al buffet”.
Por ese vandálico ilícito, dejaron todavía a esas instalaciones “sin luz”, pese a que el ataque se produjo “a la 1.50 del jueves” pasado.
El directivo, simultáneamente, informó también que los delincuentes “hasta nos llevaron dos cámaras de seguridad que teníamos instaladas en el patio”.
Puntualizó que esos sujetos ingresaron al club “suponemos que fue por un paredón sobre la calle 519 y 5 bis”. No obvió citar luego que los escruchantes “rompieron el candado de un baño y quisieron robar la pileta. No pudieron, pero quedó un caño perdiendo agua”.
“En noviembre último, en un esfuerzo económico grande colocamos rejas en puertas y ventanas, luego que nos robaron sucesivamente televisores, ventiladores y equipos de música. Ahora pondremos vidrios partidos en los paredones”, anticipó Martínez.
