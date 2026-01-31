Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |"mecheras" en el Centro

Intentaron escapar con corpiños que no pagaron

Intentaron escapar con corpiños que no pagaron

Dos “mecheras” detenidas tras intentar robar en el Centro / EL DIA

31 de Enero de 2026 | 02:06
Edición impresa

En medio de una ola de robos bajo la modalidad “mechera” que mantiene en alerta al comercio del centro platense, dos personas fueron aprehendidas tras un hurto cometido a plena luz del día en un local de indumentaria femenina, donde -según la denuncia- se llevaron prendas íntimas, entre ellas corpiños, ocultándolas en un bolso mientras simulaban probarse ropa.

El episodio en las últimas horas en un comercio ubicado sobre calle 7 entre 56 y 57, una de las zonas más transitadas de La Plata. De acuerdo al parte oficial, personal que realizaba recorridas preventivas tomó conocimiento vía radial de un ilícito en curso y recibió la descripción de las sospechosas, que habían salido del local corriendo en dirección a calle 6.

Minutos después, efectivos lograron interceptarlas en 6 y 56, donde procedieron a su identificación. En ese momento se presentó el propietario del comercio, quien las señaló como las personas que instantes antes habían ingresado al local y, aprovechando un descuido, colocaron prendas de vestir dentro de un bolso. Entre los elementos sustraídos se encontraban corpiños y otras prendas femeninas, que fueron recuperadas en el procedimiento.

Según la reconstrucción, la maniobra fue rápida y calculada: las sospechosas se movieron dentro del local como clientas, seleccionaron ropa, ingresaron al probador y ocultaron mercadería antes de intentar escapar.

La secuencia encaja con un patrón que comerciantes de la zona vienen denunciando desde hace semanas, con robos reiterados, silenciosos y difíciles de detectar, que generan pérdidas constantes y un clima de creciente preocupación.

En el lugar se incautaron prendas de vestir y un bolso utilizado para ocultarlas. Ambas personas quedaron aprehendidas y trasladadas a sede policial, quedando la causa caratulada como hurto y amenazas, con intervención de la UFI 11 y el Juzgado de Garantías N° 3. La Fiscalía dispuso la remisión de las actuaciones y la presentación de las imputadas en primera audiencia.

