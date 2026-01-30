Argentina recomienda no viajar a Cuba tras las nuevas amenazas de Estados Unidos

La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La muerte de Rocío en La Plata: la indagatoria clave al novio y el giro en la investigación
La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
Más tensión en el PJ: La Cámpora ahora empuja a Kicillof para liderar el partido
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes
VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
Fuerte desplome del oro tras un récord histórico: la mayor caída diaria desde 1983
Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"
Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!
Desde el domingo, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
VIDEO.- Así un vidrio cayó encima de un auto desde un piso 12 en 44 entre 15 y 16: una mujer se salvó de milagro
Anunciaron cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones
Murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural
El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro: “Te amo, amigo”
Buscan a un hombre por el abuso de una adolescente a la salida de un boliche en Miramar
La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
Lotes ilegales en La Plata: afirman que labran un acta de contravención por día
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo
Trump negocia con Milei para que Argentina reciba deportados de Estados Unidos
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías
Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie
Escándalo cripto: el acuerdo confidencial que unió a Milei y Hayden Davis antes del caso $LIBRA
Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno argentino recomendó a sus ciudadanos evitar o posponer viajes turísticos a Cuba, ante el agravamiento de la situación económica y social en el país caribeño, en un contexto marcado por nuevas sanciones y presiones de Estados Unidos.
La advertencia fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, a través de un comunicado titulado “Argentina recomienda no viajar a Cuba”. Allí se señala que, “ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla”.
Crisis de servicios y escasez
El texto oficial detalla una serie de dificultades que afectan a la población y también a los visitantes extranjeros. Entre ellas, menciona faltantes de combustible —incluso en zonas turísticas—, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, problemas en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos.
Además, la Cancillería sugirió a los argentinos que residen actualmente en Cuba mantenerse atentos a la evolución de la situación y a las eventuales novedades que puedan surgir a nivel diplomático o de seguridad.
Tensiones regionales y presión de Washington
La recomendación del Gobierno argentino se conoció en medio de una creciente tensión regional, luego de que distintos actores internacionales advirtieran sobre una posible escalada del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, tras la reciente incursión militar estadounidense en Venezuela que derivó en el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
En ese marco, el Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes y referentes del progresismo latinoamericano, denunció que el presidente estadounidense Donald Trump “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”, al considerar que las nuevas medidas profundizan el aislamiento económico de la isla.
Denuncia de Cuba ante la comunidad internacional
Desde La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró una “emergencia internacional” y calificó a la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos como una “amenaza inusual y extraordinaria”, al advertir que busca impedir los envíos de petróleo al país.
“El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países”, escribió Rodríguez en la red social X.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí