Argentina recomienda no viajar a Cuba tras las nuevas amenazas de Estados Unidos

El Gobierno argentino recomendó a sus ciudadanos evitar o posponer viajes turísticos a Cuba, ante el agravamiento de la situación económica y social en el país caribeño, en un contexto marcado por nuevas sanciones y presiones de Estados Unidos.

La advertencia fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, a través de un comunicado titulado “Argentina recomienda no viajar a Cuba”. Allí se señala que, “ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla”.

Crisis de servicios y escasez

El texto oficial detalla una serie de dificultades que afectan a la población y también a los visitantes extranjeros. Entre ellas, menciona faltantes de combustible —incluso en zonas turísticas—, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, problemas en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos.

Además, la Cancillería sugirió a los argentinos que residen actualmente en Cuba mantenerse atentos a la evolución de la situación y a las eventuales novedades que puedan surgir a nivel diplomático o de seguridad.

Tensiones regionales y presión de Washington

La recomendación del Gobierno argentino se conoció en medio de una creciente tensión regional, luego de que distintos actores internacionales advirtieran sobre una posible escalada del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, tras la reciente incursión militar estadounidense en Venezuela que derivó en el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

En ese marco, el Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes y referentes del progresismo latinoamericano, denunció que el presidente estadounidense Donald Trump “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”, al considerar que las nuevas medidas profundizan el aislamiento económico de la isla.

Denuncia de Cuba ante la comunidad internacional

Desde La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró una “emergencia internacional” y calificó a la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos como una “amenaza inusual y extraordinaria”, al advertir que busca impedir los envíos de petróleo al país.

“El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países”, escribió Rodríguez en la red social X.