La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Un violento episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este lunes, cuando un hombre luchó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar que le robaran su motocicleta, aunque no logró impedir el asalto.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de la mañana en la zona de 30 y 66, en La Plata. Según se observa en el video, la víctima intentó resistirse y forcejeó con los delincuentes, que se movilizaban en otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego.

Los gritos alertaron a un vecino, que salió de su vivienda y comenzó a filmar la escena, registrando el momento en que los asaltantes finalmente se apoderan del rodado y escapan a toda velocidad, dejando al damnificado en estado de shock.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas y los responsables continúan prófugos. La secuencia quedó registrada en imágenes que ya están en poder de los investigadores.