La CGT, contra el recorte a la contribución patronal

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre
Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
Las ventas minoristas de Reyes Magos crecieron 0,5% anual según CAME
Cumple cinco años la asociación civil platense Argentina Reanima
Se adelanta la posibilidad de lluvias y puede haber fuertes ráfagas de viento
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La CGT advirtió ayer que el proyecto de la reforma laboral “recorta recursos para la salud” y remarcó que “no está en juego ´la caja de los sindicatos´”, sino que lo que “está en riesgo” es el acceso a ese servicio esencial.
La central obrera, a través de su Secretaría de Acción Social, sostuvo en su cuenta de X que la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei en el Congreso “reduce la contribución patronal del 6% al 5%, un recorte que impacta directamente en la atención de las familias y no representa un ahorro real para las empresas”.
En ese marco, la CGT planteó que “los únicos perjudicados” son “las familias trabajadoras” y que “no es una discusión de números”, ya que “la salud es un derecho humano”.
“Menos prestaciones, restricciones en estudios, tratamientos y prácticas cubiertas. Menos cobertura más límites para acceder a medicamentos y atención odontológica. Peor calidad de atención menos turnos, menos profesionales y menos centros de salud disponibles”, enumeró la central sobre lo que traería aparejado la reforma.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí