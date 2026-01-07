Críticas al DNU que cambia la ley de Inteligencia

El diputado nacional por la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, afirmó ayer que el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia y autoriza a agentes de la SIDE a efectuar detenciones, “no cumple los requisitios” que marca la Constitución Nacional, y debe ser declarado “inconstitucional” y de “nulidad absoluta”.

Ferraro, quien además es titular nacional de la CC presentó el lunes una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo pidiendo la suspensión de los efectos del DNU, publicado el 31 de diciembre último a las 19.30.

“Publicaron el decreto mientras los argentinos nos preparábamos para recibir el 2026”, ironizó el diputado, y destacó que el amparo apunta contra una norma que “modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia Nacional”, cuando lo que se requiere es que el tema sea debatido por el Congreso.

“Este DNU es claramente anticonstitucional”, remarcó Ferraro.