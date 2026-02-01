Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región

Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región
1 de Febrero de 2026 | 12:12

Escuchar esta nota

Un violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad vecina de Ensenada, donde un grupo de personas fue aprehendido tras provocar destrozos a un colectivo del transporte público.

El hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, a la altura del denominado Puente de los Muñecos, cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por la presencia de varias personas que arrojaban elementos contundentes contra una unidad de la línea 275.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al chofer del colectivo, quien denunció que un grupo de individuos había dañado los vidrios del rodado, un Agrale modelo MT15.0, interno 240. Los sospechosos se encontraban a pocos metros del lugar y fueron señalados como los autores del ataque.

Con el apoyo del sistema de monitoreo municipal, el personal policial logró interceptar y aprehender a cinco personas, que posteriormente fueron trasladadas a la comisaría Segunda de Ensenada.

Tras tomar intervención la Justicia, el magistrado interviniente avaló las aprehensiones y dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Daños”. La causa quedó en manos de la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Madrugada violenta en City Bell: rompió el ingreso, causó destrozos y robó en un centro médico

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Filmaron la fuga de un menor desde un instituto en La Plata y el video se viralizó

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

Cetré, la compra histórica del Paranaense

“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Últimas noticias de Policiales

Madrugada violenta en City Bell: rompió el ingreso, causó destrozos y robó en un centro médico

VIDEO. Filmaron la fuga de un menor desde un instituto en La Plata y el video se viralizó

“Me mintieron”: giro en la brutal golpiza a un adolescente en Pinamar, su amigo confesó y está detenido

VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
La Ciudad
Contenedores desbordados y basura en las calles: crece el malestar de los vecinos del centro de La Plata
Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata? 
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este domingo 1 de febrero
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Deportes
Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Información General
Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla