Cinco personas detenidas por apedrear un micro de la línea 275 en la Región

Un violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad vecina de Ensenada, donde un grupo de personas fue aprehendido tras provocar destrozos a un colectivo del transporte público.

El hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, a la altura del denominado Puente de los Muñecos, cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por la presencia de varias personas que arrojaban elementos contundentes contra una unidad de la línea 275.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al chofer del colectivo, quien denunció que un grupo de individuos había dañado los vidrios del rodado, un Agrale modelo MT15.0, interno 240. Los sospechosos se encontraban a pocos metros del lugar y fueron señalados como los autores del ataque.

Con el apoyo del sistema de monitoreo municipal, el personal policial logró interceptar y aprehender a cinco personas, que posteriormente fueron trasladadas a la comisaría Segunda de Ensenada.

Tras tomar intervención la Justicia, el magistrado interviniente avaló las aprehensiones y dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Daños”. La causa quedó en manos de la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata.