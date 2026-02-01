Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación

Febrero comienza en la Costa Atlántica con un mercado turístico más flexible. Tras un primer mes de mucha demanda, el segundo tramo del verano ofrece rebajas de hasta 25% y niveles de ocupación que oscilan entre el 65% y el 90%, con picos los fines de semana y el feriado del Carnaval.

Las estadías más cortas redefinieron el alquiler temporario, con más margen de negociación y un turista que prioriza ubicación, servicios y relación precio-calidad. En Mar del Plata, los valores se mantienen estables: un departamento de un ambiente parte desde 50.000 pesos diarios y uno de dos ambientes desde $70.000, con una ocupación cercana al 60% en la primera quincena y repunte previsto para Carnaval.

En Pinamar, se presenta una baja de hasta 20% respecto de enero. Los departamentos se ubican entre 60 y 125 dólares por noche, mientras que las casas premium superan los US$ 180, especialmente en zonas frente al mar. En Cariló se sostiene la demanda, con casas de tres dormitorios desde US$ 1.800 la quincena y mayor flexibilidad de precios hacia fin de mes.

Costa Esmeralda atraviesa uno de sus veranos más sólidos, con descuentos de hasta 20% y departamentos desde US$ 1.300 la quincena. Villa Gesell se consolida como la opción más accesible, con bajas de hasta el 30%, ocupación estimada entre el 65% y el 80% y predominio de reservas de último momento.