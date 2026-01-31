Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Un hombre sobrevivió dos días sin sus órganos vitales: de qué se trata el pulmón artificial

Un hombre sobrevivió dos días sin sus órganos vitales: de qué se trata el pulmón artificial

Los pulmones nuevos (izquierda) y los pulmones viejos (derecha) del paciente (Northwestern Medicine)

31 de Enero de 2026 | 18:04

Escuchar esta nota

Un equipo médico de Estados Unidos logró mantener con vida durante 48 horas a un hombre de 33 años sin pulmones, mediante un sistema artificial desarrollado en el hospital Northwestern Memorial de Chicago. El paciente permaneció conectado al dispositivo hasta recibir un doble trasplante pulmonar. El procedimiento fue publicado en la revista científica Med y estuvo a cargo del cirujano torácico Ankit Bharat, de la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

El hombre había ingresado al hospital con una infección por influenza B que derivó en una neumonía bacteriana grave. La evolución del cuadro provocó síndrome de dificultad respiratoria aguda, una condición en la que los pulmones dejan de cumplir su función de oxigenar la sangre. Posteriormente, una infección por Pseudomonas aeruginosa, una bacteria resistente a los antibióticos, agravó el estado general del paciente y derivó en fallas cardíacas y renales.

Según relataron los médicos, el paciente sufrió un paro cardíaco al momento de su ingreso y requirió maniobras de reanimación. Los pulmones presentaban un daño severo y sostenido, por lo que mantenerlos implicaba conservar el foco infeccioso. Dado que el estado clínico impedía realizar un trasplante inmediato, el equipo optó por extirpar ambos pulmones y utilizar un sistema de pulmón artificial total.

El dispositivo, denominado sistema total de pulmón artificial extracorpóreo adaptado al flujo, fue desarrollado por especialistas de Northwestern Medicine. Su función es oxigenar la sangre, eliminar dióxido de carbono y mantener la circulación sanguínea estable, permitiendo que el corazón continúe bombeando sangre en ausencia de pulmones. A diferencia de otras tecnologías, como la oxigenación por membrana extracorpórea, el sistema está diseñado para sostener la función cardíaca sin órganos respiratorios.

Tras la extracción de los pulmones infectados, los médicos observaron una estabilización de la presión arterial y una recuperación progresiva de la función de otros órganos. El paciente permaneció durante 48 horas sin pulmones naturales, bajo monitoreo constante y conectado al sistema artificial. Luego de confirmarse la mejoría clínica, fue incorporado a la lista de espera para trasplante pulmonar.

Dos días después, se realizó el trasplante doble de pulmón. De acuerdo con el seguimiento médico, más de dos años después de la intervención el paciente presenta una función pulmonar normal y no registra complicaciones asociadas al procedimiento.

LE PUEDE INTERESAR

Basural textil en Atacama: la denuncia ambiental que vuelve a presionar al gobierno de Chile

LE PUEDE INTERESAR

Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos

El análisis de los pulmones extraídos mostró un daño irreversible del tejido, con cicatrices y destrucción a nivel molecular. Los investigadores indicaron que estos hallazgos aportan evidencia sobre la imposibilidad de recuperación en determinados casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda.

En la práctica clínica, los trasplantes pulmonares suelen indicarse principalmente en enfermedades crónicas. El caso documentado sugiere que, ante infecciones agudas con daño irreversible, la extirpación de los pulmones y el uso de sistemas artificiales pueden permitir la recuperación del paciente hasta la realización de un trasplante.

Por el momento, esta técnica solo puede implementarse en centros especializados con infraestructura y equipos médicos capacitados. El procedimiento representa un avance en el campo del soporte vital y el trasplante pulmonar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Últimas noticias de El Mundo

Basural textil en Atacama: la denuncia ambiental que vuelve a presionar al gobierno de Chile

Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos

Amnistía a presos: Venezuela cierra la cárcel emblema del chavismo

Trump nos quiere enviar deportados de EE UU y ya negocia con Milei
Deportes
Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier
Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Información General
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Policiales
El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata
Quien era la jubilada hallada muerte frente al Parque Pereyra Iraola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla