Un hombre sobrevivió dos días sin sus órganos vitales: de qué se trata el pulmón artificial

Un equipo médico de Estados Unidos logró mantener con vida durante 48 horas a un hombre de 33 años sin pulmones, mediante un sistema artificial desarrollado en el hospital Northwestern Memorial de Chicago. El paciente permaneció conectado al dispositivo hasta recibir un doble trasplante pulmonar. El procedimiento fue publicado en la revista científica Med y estuvo a cargo del cirujano torácico Ankit Bharat, de la Northwestern University Feinberg School of Medicine.
El hombre había ingresado al hospital con una infección por influenza B que derivó en una neumonía bacteriana grave. La evolución del cuadro provocó síndrome de dificultad respiratoria aguda, una condición en la que los pulmones dejan de cumplir su función de oxigenar la sangre. Posteriormente, una infección por Pseudomonas aeruginosa, una bacteria resistente a los antibióticos, agravó el estado general del paciente y derivó en fallas cardíacas y renales.
Según relataron los médicos, el paciente sufrió un paro cardíaco al momento de su ingreso y requirió maniobras de reanimación. Los pulmones presentaban un daño severo y sostenido, por lo que mantenerlos implicaba conservar el foco infeccioso. Dado que el estado clínico impedía realizar un trasplante inmediato, el equipo optó por extirpar ambos pulmones y utilizar un sistema de pulmón artificial total.
El dispositivo, denominado sistema total de pulmón artificial extracorpóreo adaptado al flujo, fue desarrollado por especialistas de Northwestern Medicine. Su función es oxigenar la sangre, eliminar dióxido de carbono y mantener la circulación sanguínea estable, permitiendo que el corazón continúe bombeando sangre en ausencia de pulmones. A diferencia de otras tecnologías, como la oxigenación por membrana extracorpórea, el sistema está diseñado para sostener la función cardíaca sin órganos respiratorios.
Tras la extracción de los pulmones infectados, los médicos observaron una estabilización de la presión arterial y una recuperación progresiva de la función de otros órganos. El paciente permaneció durante 48 horas sin pulmones naturales, bajo monitoreo constante y conectado al sistema artificial. Luego de confirmarse la mejoría clínica, fue incorporado a la lista de espera para trasplante pulmonar.
Dos días después, se realizó el trasplante doble de pulmón. De acuerdo con el seguimiento médico, más de dos años después de la intervención el paciente presenta una función pulmonar normal y no registra complicaciones asociadas al procedimiento.
El análisis de los pulmones extraídos mostró un daño irreversible del tejido, con cicatrices y destrucción a nivel molecular. Los investigadores indicaron que estos hallazgos aportan evidencia sobre la imposibilidad de recuperación en determinados casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda.
En la práctica clínica, los trasplantes pulmonares suelen indicarse principalmente en enfermedades crónicas. El caso documentado sugiere que, ante infecciones agudas con daño irreversible, la extirpación de los pulmones y el uso de sistemas artificiales pueden permitir la recuperación del paciente hasta la realización de un trasplante.
Por el momento, esta técnica solo puede implementarse en centros especializados con infraestructura y equipos médicos capacitados. El procedimiento representa un avance en el campo del soporte vital y el trasplante pulmonar.
