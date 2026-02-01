Madrugada violenta en City Bell: rompió el ingreso, causó destrozos y robó en un centro médico

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Escuchar esta nota
Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la localidad de City Bell durante la madrugada de hoy domingo, cuando un delincuente rompió el ingreso del Centro Médico City Bell y robó una bicicleta tras provocar importantes destrozos en el interior del lugar.
El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana en el consultorio del Instituto Médico Platense, ubicado en calle 474 N° 583, entre 14A y 14B. Según relataron en exclusiva desde el centro de salud a EL DÍA, el intruso forzó la puerta de vidrio blindado para ingresar al edificio.
Una vez dentro, el sujeto causó daños en el mobiliario y en equipos de trabajo, arrojando computadoras al suelo, antes de llevarse una bicicleta y darse a la fuga. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.
“Entra esta persona, rompe los blindes, rompe todo, tira computadoras y se lleva una bicicleta. Está difícil el asunto”, expresó uno de los responsables del centro médico, visiblemente preocupado por la situación.
El hecho generó malestar entre trabajadores y vecinos de la zona, que volvieron a manifestar su preocupación por los reiterados episodios de inseguridad en City Bell. La denuncia fue realizada y se analizan las imágenes para intentar identificar al autor del robo.
