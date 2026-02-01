Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias

En una esquina tranquila del barrio Meridiano V, lejos del ruido del centro pero cargado de memoria y símbolos, funciona desde hace años un taller familiar muy particular. Detrás de una vidriera que exhibe copas, placas y trofeos de distintos tamaños y épocas, Premiarte se consolidó como un espacio donde el reconocimiento se convierte en relato.

El local y taller, ubicado en la calle 15 y 70, guarda algo más que objetos brillantes: allí se acumulan historias. Cada plaqueta, cada medalla o premio tiene un destinatario, un contexto y una emoción detrás. Eso es, justamente, lo que distingue al trabajo cotidiano de esta empresa familiar platense, que desde hace décadas asesora a quienes buscan homenajear, agradecer o dejar una huella simbólica.

Esteban Mattone, su actual dueño, lo explica con simpleza: no se trata solo de fabricar un objeto, sino de entender qué se quiere decir y a quién. Por eso, el asesoramiento y el diseño personalizado son parte central del proceso. “Cada reconocimiento tiene que tener sentido”, resume.

En una entrevista exclusiva desde su local con EL DÍA, expresó: "Son años y décadas que venimos trabajando con esto. Casi todas las placas de bronce que están en los sitios históricos de nuestra ciudad y diferentes instituciones, fueron hechas por mi abuelo que comenzó con su taller en Altos de San Lorenzo. Hoy junto con mi familia, mi mujer, mi hija y un gran equipo, seguimos llevando adelante esto".

A lo largo de los años, Premiarte trabajó con instituciones públicas y privadas, clubes, organizaciones y personalidades del mundo del espectáculo y el deporte. Entre sus trabajos más recordados figuran plaquetas entregadas a presidentes de distintos países de Sudamérica y un reconocimiento destinado a Diego Armado Maradona, una de esas piezas que, con el paso del tiempo, adquieren un valor que excede lo material.

El taller produce desde placas institucionales, bandejas, platos, copas y medallas, hasta sellos, regalos protocolares, banderas, indumentaria y trabajos de enmarcado. Pero más allá del listado, lo que se respira en el lugar es otra cosa: una especie de archivo silencioso de momentos importantes, celebraciones y homenajes que atravesaron a la ciudad y al país.

"Nuestro trabajo mas fuerte es todo fin de año, porque en su mayoría son los cierre de las instituciones, clubes y actos simbólicos. A veces trabajamos contrarreloj en muy pocos días para hacer cientos de medallas y premios, pero estamos muy orgullosos de ser lo que somos", finalizó a este medio.

En una La Plata que cambia, Premiarte permanece. No como una vidriera de premios, sino como un espacio donde los gestos de reconocimiento encuentran forma, peso y permanencia. Porque, al final, cada objeto que sale de ese taller lleva consigo una historia que alguien quiso dejar grabada.

Por último, para quienes buscan conocer más sobre su trabajo o acercarse al taller de Esteban ubicado en la calle 70 N° 999, entre 14 y 15, en el barrio Meridiano V de La Plata. También se puede contactar al teléfono (221) 619-6520.