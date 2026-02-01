Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias

    

Premiarte, el taller platense donde los reconocimientos se transforman en historias
1 de Febrero de 2026 | 08:21

Escuchar esta nota

En una esquina tranquila del barrio Meridiano V, lejos del ruido del centro pero cargado de memoria y símbolos, funciona desde hace años un taller familiar muy particular. Detrás de una vidriera que exhibe copas, placas y trofeos de distintos tamaños y épocas, Premiarte se consolidó como un espacio donde el reconocimiento se convierte en relato.

El local y taller, ubicado en la calle 15 y 70, guarda algo más que objetos brillantes: allí se acumulan historias. Cada plaqueta, cada medalla o premio tiene un destinatario, un contexto y una emoción detrás. Eso es, justamente, lo que distingue al trabajo cotidiano de esta empresa familiar platense, que desde hace décadas asesora a quienes buscan homenajear, agradecer o dejar una huella simbólica.

Esteban Mattone, su actual dueño, lo explica con simpleza: no se trata solo de fabricar un objeto, sino de entender qué se quiere decir y a quién. Por eso, el asesoramiento y el diseño personalizado son parte central del proceso. “Cada reconocimiento tiene que tener sentido”, resume.

En una entrevista exclusiva desde su local con EL DÍA, expresó: "Son años y décadas que venimos trabajando con esto. Casi todas las placas de bronce que están en los sitios históricos de nuestra ciudad y diferentes instituciones, fueron hechas por mi abuelo que comenzó con su taller en Altos de San Lorenzo. Hoy junto con mi familia, mi mujer, mi hija y un gran equipo, seguimos llevando adelante esto".

A lo largo de los años, Premiarte trabajó con instituciones públicas y privadas, clubes, organizaciones y personalidades del mundo del espectáculo y el deporte. Entre sus trabajos más recordados figuran plaquetas entregadas a presidentes de distintos países de Sudamérica y un reconocimiento destinado a Diego Armado Maradona, una de esas piezas que, con el paso del tiempo, adquieren un valor que excede lo material.

El taller produce desde placas institucionales, bandejas, platos, copas y medallas, hasta sellos, regalos protocolares, banderas, indumentaria y trabajos de enmarcado. Pero más allá del listado, lo que se respira en el lugar es otra cosa: una especie de archivo silencioso de momentos importantes, celebraciones y homenajes que atravesaron a la ciudad y al país.

"Nuestro trabajo mas fuerte es todo fin de año, porque en su mayoría son los cierre de las instituciones, clubes y actos simbólicos. A veces trabajamos contrarreloj en muy pocos días para hacer cientos de medallas y premios, pero estamos muy orgullosos de ser lo que somos", finalizó a este medio. 

En una La Plata que cambia, Premiarte permanece. No como una vidriera de premios, sino como un espacio donde los gestos de reconocimiento encuentran forma, peso y permanencia. Porque, al final, cada objeto que sale de ese taller lleva consigo una historia que alguien quiso dejar grabada.

Por último, para quienes buscan conocer más sobre su trabajo o acercarse al taller de Esteban ubicado en la calle 70 N° 999, entre 14 y 15, en el barrio Meridiano V de La Plata. También se puede contactar al teléfono (221) 619-6520.

 

 

