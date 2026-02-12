Gimnasia vs Estudiantes.- Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido

Tras la media sanción de la reforma laboral, baja el dólar a $1.400 y suben los bonos
En la previa del clásico platense, los protagonistas de Gimnasia y Estudiantes encabezaron una conferencia de prensa de la Liga Profesional de Fútbol que anticipó la fecha 5 del Torneo Apertura. Ignacio Fernández, por el lado del Lobo y Santiago Núñez, del Pincha, hablaron sobre como llega cada equipo al encuentro del domingo.
Nacho Fernández, al tomar la palabra, señaló: "Las virtudes del rival están a la vista, trataremos de contrarrestarlas haciendo nuestro juego. Y más allá de que venimos de una derrota, los clásicos son partidos aparte. Ojalá que con nuestra gente podamos quedarnos con los tres puntos”. Por su parte, Santiago Núñez, analizó: "Gimnasia tiene jugadores muy buenos, muy talentosos, como Nacho; y Miramón, que también se sumó. Nosotros seguiremos como hasta ahora, tratando de prolongar el buen inicio del torneo, pero sabiendo que los clásicos son diferentes a todos”.
Asimismo, Nacho le dejó un mensaje a los hinchas mens sanas de cara al cruce: "Vamos a tratar de darles una alegría, esperamos dejar bien parado al club en un partido importante como éste". Núñez, en su caso, expresó: "Estudiantes es mi familia, después de tantos años en el club, por eso siempre soy un agradecido".
Núñez, sobre como llevan las sensaciones de jugar un nuevo clásico, reveló: "Jose (Sosa) y Guido (Carrillo) son los que más llevan al plantel y nos hablan todo el tiempo para no perder el buen rumbo”. En el caso de Nacho, indicó: "Les decimos a los chicos que disfruten el partido, cómo lo vive la gente, es una linda experiencia y hay que afrontarla con tranquilidad".
"Todos tenemos que disfrutar el momento, el fútbol argentino regala un clima que ningún otro da. Ojalá pronto se puedan jugar los clásicos con las dos hinchadas", concluyeron.
