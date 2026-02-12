Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando

12 de Febrero de 2026 | 09:34

Vecinos de San Carlos denunciaron que un galpón ubicado en calle 529 entre 136 y 136 bis continúa operando pese a haber sido clausurado por el Municipio. Según relataron, la actividad se reanudó horas después de colocadas las fajas y el movimiento de camiones y trabajadores se mantiene desde la madrugada.

El depósito, que según los frentistas manipula material orgánico —principalmente orina recolectada—, es motivo de conflicto desde hace años. Apuntan a los olores, la presencia de residuos y el impacto del tránsito pesado en la cuadra como los principales problemas de convivencia.

“Soy vecina del barrio San Carlos y junto con todos mis vecinos estamos haciendo un reclamo por un galpón que opera en nuestra cuadra. Manejan material orgánico, específicamente orina de mujeres menopáusicas. Arrancan a trabajar a las 5 de la mañana con camiones muy pesados que rompieron el asfalto, los caños de las zanjas y hasta las subidas de nuestras casas”, relató una frentista.

Según su testimonio, además del movimiento constante, se registran prácticas que generan preocupación ambiental y sanitaria. “Lavan los camiones tirando los residuos a las zanjas y a las napas, dejan bidones al rayo del sol en la puerta y aparecen guantes y material descartable sin embolsar en la calle. Hay roedores, malos olores y un olor a orina penetrante, sobre todo con el calor”, agregó.

La vecina aseguró que el conflicto lleva más de ocho años y que los reclamos no obtuvieron respuestas efectivas. “La convivencia se está haciendo muy difícil. Nadie responde y ya no sabemos a quién acudir”, señaló.

En ese contexto, indicó que el pasado 11 de febrero el Municipio colocó una faja de clausura, pero que habría sido vulnerada. “La parte externa fue violentada y la interna estaba solo en una puertita lateral. El portón principal se abre igual y hoy a las 5 de la mañana el depósito operó con total normalidad”, denunció.

Los vecinos exigen controles permanentes y una intervención de fondo para garantizar el cumplimiento de la clausura, al considerar que la actividad continúa generando riesgos sanitarios, daños en la infraestructura del barrio y un fuerte deterioro en la calidad de vida de quienes viven en la cuadra.

