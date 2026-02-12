La Plata, sin agua este jueves: a que barrios afectan las obras de Absa

Tras la media sanción de reforma laboral, así reaccionó hoy el dólar, riesgo país y el Merval
Este jueves varios sectores de La Plata se encuentran sin agua o con baja presión en sus canillas. Según informó Absa, se realizan tareas de mantenimiento en una perforación de la red de agua ubicada en la intersección de avenida 143 y calle 47, mientras que se llevan adelante tareas en City Bell.
Por un lado, como consecuencia de estos trabajos en Los Hornos, "podría registrarse baja presión y/o falta de agua en el sector comprendido entre las calles 45 y 50, y desde 140 hasta 144".
En tanto que debido a tareas de empalme de cañerías en la intersección de las calles 18 y 489, "podría registrarse baja presión en el sector delimitado entre las calles 15 bis y 20, y desde 488 hasta 496".
Por esta razón, desde la empresa se solicitó "cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".
