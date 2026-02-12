Tras la media sanción de reforma laboral, así reaccionó hoy el dólar, riesgo país y el Merval
Tras la media sanción de reforma laboral, así reaccionó hoy el dólar, riesgo país y el Merval
Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
VIDEO. Alerta en La Plata por un hombre en una camioneta gris que ofrece "caramelos" a nenes
Habló el fisioterapeuta que atendió a Cetré y lo bancó: "Va a rendir bien, no tengo dudas"
La Plata, sin agua este jueves: a que barrios afectan las obras de Absa
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
Le robaron la "chata" que es una reliquia y ofrece una millonaria recompensa: "Valor sentimental"
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios
VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Un barrio en vilo por el incendio de tres casas y una familia se quedó sin nada en La Plata
Robo en un edificio de La Plata: se llevaron una moto, intentaron robar otra y la policía la recuperó horas después
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Jueves con temperaturas agradables y nublado de a ratos en La Plata: cómo sigue el tiempo
La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja
Firman un convenio para la custodia y seguridad policial de edificios judiciales bonaerenses
Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Los alimentos importados que ganan lugar en las góndolas de los hipermercados de La Plata
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una fuerte denuncia llegó al WhatsApp del diario EL DIA (+5492214779896), acompañada por un video que da cuenta de una presunta grave situación que pone en alerta a La Plata. Según se observa y se escucha en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, un hombre a bordo de una camioneta le ofrece "plata para caramelos" a dos nenes que se encontraban jugando en la vereda.
"Un sujeto está ofreciendo plata para los caramelos a los nenes en la zona de Malvinas y san Carlos", dijo el lector que envió el revelador video, grabado hoy a las 11 de la mañana. Allí se ve cómo la Chevrolet Tracker de color gris frena cuando dos menores (detrás de un auto rojo) estaban en la puerta de su casa y cuando el hombre les dice "quieren plata para caramelos", reaccionan escapando hacia el interior de la vivienda, asustados. En ese interín saca la mano del vehículo con lo que sería dinero y se escucha: "Comprate caramelos o helados... Ah, ¿no querés?".
"La camioneta gris está dando vueltas por el barrio", aseguró y contó que "mi nena y mi sobrino estaban sentados afuera de casa y les ofreció plata para el caramelo. Ni bien escuché Lo único que pedimos es que tengan cuidado".
Luego describió que el conductor del rodado "es un flaco morocho". Vecinos de San Carlos sospechan que "sus intenciones no son buenas claramente. No sabemos qué podía pasar si los nenes se acercaban al auto. Esperemos que tomen cartas en el asunto porque ya habíamos escuchado a una vecina contar un caso similar en Malvinas, que la vio frenar y salió enseguida".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí