VIDEO. Alerta en La Plata por un hombre en una camioneta gris que ofrece "caramelos" a nenes

Una fuerte denuncia llegó al WhatsApp del diario EL DIA (+5492214779896), acompañada por un video que da cuenta de una presunta grave situación que pone en alerta a La Plata. Según se observa y se escucha en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, un hombre a bordo de una camioneta le ofrece "plata para caramelos" a dos nenes que se encontraban jugando en la vereda.

"Un sujeto está ofreciendo plata para los caramelos a los nenes en la zona de Malvinas y san Carlos", dijo el lector que envió el revelador video, grabado hoy a las 11 de la mañana. Allí se ve cómo la Chevrolet Tracker de color gris frena cuando dos menores (detrás de un auto rojo) estaban en la puerta de su casa y cuando el hombre les dice "quieren plata para caramelos", reaccionan escapando hacia el interior de la vivienda, asustados. En ese interín saca la mano del vehículo con lo que sería dinero y se escucha: "Comprate caramelos o helados... Ah, ¿no querés?".

"La camioneta gris está dando vueltas por el barrio", aseguró y contó que "mi nena y mi sobrino estaban sentados afuera de casa y les ofreció plata para el caramelo. Ni bien escuché Lo único que pedimos es que tengan cuidado".

Luego describió que el conductor del rodado "es un flaco morocho". Vecinos de San Carlos sospechan que "sus intenciones no son buenas claramente. No sabemos qué podía pasar si los nenes se acercaban al auto. Esperemos que tomen cartas en el asunto porque ya habíamos escuchado a una vecina contar un caso similar en Malvinas, que la vio frenar y salió enseguida".