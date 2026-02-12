Le robaron la "chata" que es una reliquia y ofrece una millonaria recompensa: "Valor sentimental"

Un vecino denunció el robo de su camioneta durante los corsos realizados el pasado domingo 8 de febrero en la localidad de General Mansilla (Bavio), partido de Magdalena, y solicita colaboración para dar con el vehículo, al que describió como de enorme valor sentimental para su familia.

Se trata de una Chevrolet C10 color roja, que fue sustraída en el marco de los festejos y cuya desaparición generó un fuerte impacto emocional en los dueños. Según relató la víctima, no es solo un medio de transporte, sino parte de la historia familiar.

“Fue comprada por mi padre junto a mi abuelo en la década del ’70. Tiene un valor enorme para nosotros y la angustia que estamos viviendo es muy grande”, expresó.

El damnificado sospecha que, como ha ocurrido en otros hechos similares, la camioneta podría haber sido trasladada hacia la ciudad de La Plata, por lo que pidió difundir el caso para ampliar las posibilidades de recuperarla.

El robo ya fue denunciado formalmente ante las autoridades policiales y se inició la investigación correspondiente. En paralelo, la familia apeló a la colaboración de la comunidad.

Por último, quienes puedan aportar información sobre el paradero de la camioneta Chevrolet C10 roja pueden comunicarse al 221-353-9872. Los dueños agradecieron el acompañamiento y la difusión del caso para intentar recuperar el vehículo.