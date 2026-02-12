Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Jueves 12 de febrero

Tras la media sanción de reforma laboral, así reaccionó hoy el dólar, riesgo país y el Merval
12 de Febrero de 2026 | 12:35

Escuchar esta nota

La caída del dólar y el retroceso del riesgo país marcaron la jornada financiera tras la media sanción de la reforma laboral, en un contexto de mayor optimismo del mercado respecto al rumbo económico. El tipo de cambio oficial bajó a la zona de los $1415 en el Banco Nación y el mayorista operó cerca de $1400, mientras que las cotizaciones financieras y el blue también acompañaron la tendencia descendente, con una brecha cambiaria contenida y señales de mayor calma en el mercado cambiario.

El movimiento del dólar estuvo acompañado por una mejora en los bonos soberanos, que impulsó una baja del riesgo país, el cual volvió a perforar niveles clave luego de haber permanecido por encima de los 500 puntos básicos en jornadas previas. El descenso refleja una percepción de menor riesgo en la deuda argentina, en parte explicada por expectativas de mayor previsibilidad macroeconómica y por el impacto de las reformas en la sostenibilidad fiscal y financiera.

En paralelo, el Merval mostró una reacción positiva en algunos tramos de la rueda, aunque con volatilidad y selectividad entre los papeles, en un escenario donde los inversores siguen de cerca la evolución política, la acumulación de reservas y la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria. La combinación de dólar en baja, bonos en recuperación y riesgo país en retroceso configura, por ahora, una señal de alivio para los mercados, aunque su continuidad dependerá de la consolidación de las reformas y del flujo de dólares en los próximos meses.

 

 

El regreso de la Argentina a Mercado Emergente

 

Por otro lado, el banco estadounidense JP Morgan valoró las reformas que se vienen implementando en la gestión de Milei asegurando que están acelerando la vuelta de Argentina al estatus de Mercado Emergente en el índice MSCI, lo que podría propiciar un ingreso de capitales por US$2.300 millones.

El reporte del equipo de Research de la entidad financiera sostuvo que “las reformas estructurales están allanando el camino para el regreso de Argentina a los índices globales de acciones”, remarcando que “el proceso de retorno al estatus de Mercado Emergente se aceleró tras una serie de reformas favorables al mercado implementadas por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023″.

En este marco, estimó que si MSCI decidiera reclasificar a Argentina de la categoría “Standalone” a “Mercado Emergente”, el país podría recibir flujos pasivos netos estimados en US$2.300 millones.

Al respecto, el análisis de JP Morgan también identifica a las empresas argentinas que captarían la mayor parte de este nuevo flujo de inversión. La liquidez y la percepción de riesgo de estas compañías mejorarían, atrayendo a fondos institucionales que hoy tienen prohibido invertir en mercados "Standalone".

De esta manera, puntualizó que “los principales beneficiarios serían YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía, todas bien posicionadas para captar la mayor parte del nuevo capital”.

A pesar de los avances, el banco norteamericano planteó que “MSCI continúa monitoreando la situación argentina, señalando que persisten restricciones para inversores institucionales extranjeros, una disponibilidad limitada de información en inglés y desafíos pendientes en infraestructura de mercado y estabilidad institucional”. En esta línea, señaló que “si bien la reclasificación más temprana podría concretarse entre 2027 y 2028, la historia volátil de Argentina en cuanto a su estatus en los índices implica que los inversores deberían seguir de cerca tanto las condiciones de mercado como el panorama político para detectar señales de avance sostenido”.

Asimismo, consideró que el plazo para la reclasificación “dependerá de la remoción total de estas barreras y de la continuidad de las políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027, ya que MSCI busca evidencia de cambios duraderos antes de iniciar un proceso formal de consulta”.

El proceso de reclasificación de MSCI es riguroso y suele extenderse por un periodo de dos años de consulta, por lo que si MSCI anunciara la apertura de la consulta en 2026, la decisión de cambio de estatus podría concretarse hacia 2027 o 2028.

