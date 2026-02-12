Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a aclarar hoy varios aspectos clave de la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que ahora pasa al análisis de la Cámara de Diputados. Entre sus explicaciones más resonantes, el funcionario utilizó un ejemplo cotidiano para ilustrar qué ocurre con las licencias por incapacidad bajo el nuevo esquema: “Si te lastimaste jugando al fútbol, algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver”, ahí la cobertura se reduce al 50% del salario, afirmó.
Sturzenegger explicó que este cambio en el régimen de licencias busca reducir lo que el Gobierno considera abusos en la utilización de permisos pagados, especialmente cuando la causa de la incapacidad no está vinculada a una enfermedad genuina o a una situación fuera del control del trabajador. Bajo la nueva propuesta, cuando la ausencia obedece a una enfermedad no relacionada con la acción del empleado, la compensación será del 75% del salario durante el período de licencia.
Más allá de este ejemplo, el ministro insistió en que la reforma no modifica el derecho a indemnización por despido, sino que introduce mecanismos para disminuir la incertidumbre que hoy enfrentan empleadores y trabajadores en los juicios laborales. Desde el Gobierno aseguran que las reglas para actualizar sentencias y la forma de pagar honorarios periciales serán más claras, reduciendo el tiempo y costo asociados a los procesos judiciales.
Otro punto destacado por Sturzenegger es la mayor flexibilidad en la organización del trabajo. La reforma propone habilitar un sistema de “banco de horas”, con el que trabajadores y empleadores podrán acordar la distribución de la jornada laboral según necesidades mutuas, sin que cada variación cuente automáticamente como horas extras. Esto, según el ministro, responde a lo que describió como “las nuevas formas de trabajo”, donde no siempre se cumple estrictamente el tradicional horario de 9 a 17.
En materia de licencias y vacaciones, la nueva normativa también legaliza prácticas que ya eran habituales, como fraccionar los días de descanso anual previo acuerdo entre las partes. Sturzenegger destacó que esto responde a demandas de trabajadores que prefieren tomar períodos más cortos a lo largo del año en lugar de las vacaciones acumuladas de mayor duración en un solo tramo.
La reforma laboral aprobada en el Senado incluye, además, cambios en la negociación colectiva para dar mayor margen a acuerdos a nivel empresa o regional, y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado con menor carga impositiva para nuevas contrataciones. Estos aspectos, según el Gobierno, buscan estimular la formalización del empleo y dinamizar el mercado laboral, aunque también han generado un intenso debate en sindicatos y sectores de la oposición sobre sus posibles efectos en derechos laborales tradicionales.
Con el proyecto ahora en manos de Diputados, el Ejecutivo busca consolidar estas propuestas antes de su promulgación definitiva, mientras continúa la discusión pública sobre el impacto que tendrán estos cambios en trabajadores y empleadores de todo el país.
