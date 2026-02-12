Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales

"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
12 de Febrero de 2026 | 12:03

Escuchar esta nota

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a aclarar hoy varios aspectos clave de la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que ahora pasa al análisis de la Cámara de Diputados. Entre sus explicaciones más resonantes, el funcionario utilizó un ejemplo cotidiano para ilustrar qué ocurre con las licencias por incapacidad bajo el nuevo esquema: “Si te lastimaste jugando al fútbol, algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver”, ahí la cobertura se reduce al 50% del salario, afirmó.

Sturzenegger explicó que este cambio en el régimen de licencias busca reducir lo que el Gobierno considera abusos en la utilización de permisos pagados, especialmente cuando la causa de la incapacidad no está vinculada a una enfermedad genuina o a una situación fuera del control del trabajador. Bajo la nueva propuesta, cuando la ausencia obedece a una enfermedad no relacionada con la acción del empleado, la compensación será del 75% del salario durante el período de licencia.

Más allá de este ejemplo, el ministro insistió en que la reforma no modifica el derecho a indemnización por despido, sino que introduce mecanismos para disminuir la incertidumbre que hoy enfrentan empleadores y trabajadores en los juicios laborales. Desde el Gobierno aseguran que las reglas para actualizar sentencias y la forma de pagar honorarios periciales serán más claras, reduciendo el tiempo y costo asociados a los procesos judiciales.

Otro punto destacado por Sturzenegger es la mayor flexibilidad en la organización del trabajo. La reforma propone habilitar un sistema de “banco de horas”, con el que trabajadores y empleadores podrán acordar la distribución de la jornada laboral según necesidades mutuas, sin que cada variación cuente automáticamente como horas extras. Esto, según el ministro, responde a lo que describió como “las nuevas formas de trabajo”, donde no siempre se cumple estrictamente el tradicional horario de 9 a 17.

En materia de licencias y vacaciones, la nueva normativa también legaliza prácticas que ya eran habituales, como fraccionar los días de descanso anual previo acuerdo entre las partes. Sturzenegger destacó que esto responde a demandas de trabajadores que prefieren tomar períodos más cortos a lo largo del año en lugar de las vacaciones acumuladas de mayor duración en un solo tramo.

La reforma laboral aprobada en el Senado incluye, además, cambios en la negociación colectiva para dar mayor margen a acuerdos a nivel empresa o regional, y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado con menor carga impositiva para nuevas contrataciones. Estos aspectos, según el Gobierno, buscan estimular la formalización del empleo y dinamizar el mercado laboral, aunque también han generado un intenso debate en sindicatos y sectores de la oposición sobre sus posibles efectos en derechos laborales tradicionales.

LE PUEDE INTERESAR

Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años

LE PUEDE INTERESAR

Qué dijo Mauricio Macri tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado

Con el proyecto ahora en manos de Diputados, el Ejecutivo busca consolidar estas propuestas antes de su promulgación definitiva, mientras continúa la discusión pública sobre el impacto que tendrán estos cambios en trabajadores y empleadores de todo el país.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Qué dijo Mauricio Macri tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado

Milei, sobre la media sanción a la reforma laboral: "Es un punto de inflexión en la historia argentina"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
Últimas noticias de Política y Economía

Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Qué dijo Mauricio Macri tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado

Milei, sobre la media sanción a la reforma laboral: "Es un punto de inflexión en la historia argentina"

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
Policiales
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Espectáculos
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica
Conmoción por la muerte de James Van Der Beek
Información General
Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
El Colegio de Médicos repudió los hechos de violencia en el Hospital Santamarina de Monte Grande
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Deportes
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?
Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré
La Reserva empató ante Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla