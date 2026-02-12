Robo en un edificio de La Plata: se llevaron una moto, intentaron robar otra y la policía la recuperó horas después

Un robo ocurrió durante la madrugada del miércoles en un edificio ubicado sobre diagonal 74 entre 1 y 115, en La Plata, donde delincuentes sustrajeron una motocicleta e intentaron llevarse otra, aunque no lograron concretarlo.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana, cuando al menos un sospechoso ingresó al sector donde se encontraban los rodados. Según trascendió, los ladrones lograron escapar con una de las motos, mientras que la segunda habría sido manipulada pero no pudieron encenderla ni retirarla del lugar.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo policial en la zona y, horas más tarde, el vehículo robado fue hallado abandonado a pocas cuadras del edificio. La moto fue recuperada y puesta a resguardo, mientras continúan las actuaciones para dar con los responsables.

En una imagen de una cámara de seguridad se observa a un joven merodeando el lugar al momento del hecho, lo que forma parte de las pruebas incorporadas a la investigación.

La causa quedó en manos de las autoridades correspondientes, que trabajan para identificar a los autores y determinar si actuaron solos o como parte de una banda dedicada al robo de motocicletas en la ciudad.