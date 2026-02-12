Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?

Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
De cara al clásico platense de este domingo, Gimnasia y Estudiantes llegan con un escenario de certezas parciales y dudas relevantes en la conformación de sus equipos, en un contexto donde el aspecto emocional también jugará un papel clave en la Ciudad.
En Gimnasia, una de las principales novedades pasa por la posible vuelta de Manuel Panaro, ya habilitado tras cumplir su suspensión. El cuerpo técnico que encabeza Fernando Zaniratto evalúa si lo incluirá desde el arranque, teniendo en cuenta que fue titular en las primeras fechas del torneo y que su regreso puede aportar desequilibrio por las bandas.
A esto se suma el regreso de Ignacio Nacho Fernández al clásico tras más de diez años, un hecho con fuerte carga simbólica para el Lobo, que vuelve a contar con un futbolista identificado con el club y con experiencia en partidos de alta tensión.
Con ese panorama, Zaniratto analiza un esquema con mediocampo poblado y dos delanteros, buscando mayor control en la mitad de la cancha sin resignar presencia ofensiva. Un posible once de Gimnasia podría incluir a Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Miramón, Max, Barros Schelotto; Fernández; Auzmendi, M. Torres, aunque la inclusión de Panaro y algunos ajustes en la delantera siguen abiertos.
Del lado de Estudiantes, la principal incógnita está centrada en Edwin Cetré, quien regresó recientemente tras el no pase a Boca y manifestó su intención de volver a competir lo antes posible. Sin embargo, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez aún debe definir si está en condiciones físicas para ser titular o si ingresará como alternativa desde el banco. La decisión dependerá de su evolución en los entrenamientos finales y de la necesidad de sumar velocidad y desequilibrio en el ataque.
En el Pincha, Domínguez evalúa mantener la base del equipo que viene compitiendo, con un esquema equilibrado entre presión, tenencia y transiciones rápidas. Un posible once de Estudiantes podría formarse con Muslera; Mancuso, González Pírez, To. Palacios, Benedetti; Piovi, Amondarain, Medina; Cetré, Carrillo y Aguirre.
Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
