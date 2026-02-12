Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Domingo a las 17, en el Bosque

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?
12 de Febrero de 2026 | 11:20

Escuchar esta nota

De cara al clásico platense de este domingo, Gimnasia y Estudiantes llegan con un escenario de certezas parciales y dudas relevantes en la conformación de sus equipos, en un contexto donde el aspecto emocional también jugará un papel clave en la Ciudad.

En Gimnasia, una de las principales novedades pasa por la posible vuelta de Manuel Panaro, ya habilitado tras cumplir su suspensión. El cuerpo técnico que encabeza Fernando Zaniratto evalúa si lo incluirá desde el arranque, teniendo en cuenta que fue titular en las primeras fechas del torneo y que su regreso puede aportar desequilibrio por las bandas.

A esto se suma el regreso de Ignacio Nacho Fernández al clásico tras más de diez años, un hecho con fuerte carga simbólica para el Lobo, que vuelve a contar con un futbolista identificado con el club y con experiencia en partidos de alta tensión.

Con ese panorama, Zaniratto analiza un esquema con mediocampo poblado y dos delanteros, buscando mayor control en la mitad de la cancha sin resignar presencia ofensiva. Un posible once de Gimnasia podría incluir a Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Miramón, Max, Barros Schelotto; Fernández; Auzmendi, M. Torres, aunque la inclusión de Panaro y algunos ajustes en la delantera siguen abiertos.

Del lado de Estudiantes, la principal incógnita está centrada en Edwin Cetré, quien regresó recientemente tras el no pase a Boca y manifestó su intención de volver a competir lo antes posible. Sin embargo, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez aún debe definir si está en condiciones físicas para ser titular o si ingresará como alternativa desde el banco. La decisión dependerá de su evolución en los entrenamientos finales y de la necesidad de sumar velocidad y desequilibrio en el ataque.

En el Pincha, Domínguez evalúa mantener la base del equipo que viene compitiendo, con un esquema equilibrado entre presión, tenencia y transiciones rápidas. Un posible once de Estudiantes podría formarse con  Muslera; Mancuso, González Pírez, To. Palacios, Benedetti; Piovi, Amondarain, Medina; Cetré, Carrillo y Aguirre.

LE PUEDE INTERESAR

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

LE PUEDE INTERESAR

“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
Últimas noticias de Deportes

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

La Reserva empató ante Quilmes
Política y Economía
"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Qué dijo Mauricio Macri tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado
Milei, sobre la media sanción a la reforma laboral: "Es un punto de inflexión en la historia argentina"
Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
La Ciudad
Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Crecen los derrames cloacales en Altos de San Lorenzo y hay malestar vecinal
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Jueves con temperaturas agradables y nublado de a ratos en La Plata: cómo sigue el tiempo 
Pozo de $5.000.000 en el Cartonazo: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Policiales
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Espectáculos
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica
Conmoción por la muerte de James Van Der Beek

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla