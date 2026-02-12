Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Un voraz incendio destruyó por completo tres casillas durante la madrugada en la zona de la calle 159 entre 518 y 519, en Melchor Romero, y dejó a varias familias con pérdidas totales. El fuego se propagó rápidamente y consumió las precarias construcciones en pocos minutos, sin que pudieran rescatar pertenencias.
Según se informó a EL DÍA, en el lugar trabajaron dotaciones de bomberos Romero y San Carlos para controlar las llamas y evitar que el foco ígneo se extendiera a viviendas linderas. No se reportaron heridos de gravedad, aunque la escena fue de desesperación y angustia por la magnitud de los daños.
En tanto, familiares de los damnificados iniciaron una campaña solidaria por las redes sociales para poder recomponer lo perdido. “Hoy a la madrugada mis dos hermanas perdieron absolutamente todo, quedaron con lo puesto. Queremos pedir ayuda con lo mínimo, así sea un tenedor, todo sirve. Hay dos menores de edad, de tres y once años”, expresaron.
Además, solicitaron colaboración con ropa, calzado y elementos básicos para poder afrontar los próximos días. “Agradecemos de corazón a quienes puedan aportar algo y compartir para llegar a más personas”, agregaron.
Mientras se intentan establecer las causas del incendio, los vecinos del barrio se organizaron para asistir a las familias afectadas y piden solidaridad para que puedan comenzar de nuevo tras el dramático episodio.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
