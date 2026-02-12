Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Un barrio en vilo por el incendio de tres casas y una familia se quedó sin nada en La Plata

12 de Febrero de 2026 | 13:08

Un voraz incendio destruyó por completo tres casillas durante la madrugada en la zona de la calle 159 entre 518 y 519, en Melchor Romero, y dejó a varias familias con pérdidas totales. El fuego se propagó rápidamente y consumió las precarias construcciones en pocos minutos, sin que pudieran rescatar pertenencias.

Según se informó a EL DÍA, en el lugar trabajaron dotaciones de bomberos Romero y San Carlos para controlar las llamas y evitar que el foco ígneo se extendiera a viviendas linderas. No se reportaron heridos de gravedad, aunque la escena fue de desesperación y angustia por la magnitud de los daños.

En tanto, familiares de los damnificados iniciaron una campaña solidaria por las redes sociales para poder recomponer lo perdido. “Hoy a la madrugada mis dos hermanas perdieron absolutamente todo, quedaron con lo puesto. Queremos pedir ayuda con lo mínimo, así sea un tenedor, todo sirve. Hay dos menores de edad, de tres y once años”, expresaron.

Además, solicitaron colaboración con ropa, calzado y elementos básicos para poder afrontar los próximos días. “Agradecemos de corazón a quienes puedan aportar algo y compartir para llegar a más personas”, agregaron.

Mientras se intentan establecer las causas del incendio, los vecinos del barrio se organizaron para asistir a las familias afectadas y piden solidaridad para que puedan comenzar de nuevo tras el dramático episodio.

