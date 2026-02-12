Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Habló el fisioterapeuta que atendió a Cetré y lo bancó: "Va a rendir bien, no tengo dudas"

Habló el fisioterapeuta que atendió a Cetré y lo bancó: "Va a rendir bien, no tengo dudas"
12 de Febrero de 2026 | 12:50

Escuchar esta nota

El fisioterapeuta colombiano Maikol Ortiz Cuello, con amplia experiencia en el fútbol profesional y reconocido por su trabajo en Atlético Junior de Barranquilla, salió públicamente a respaldar al delantero Edwuin Cetré tras las dudas que generó su revisión médica que le costó la caída de los pases a Paranaense primero y Boca dcespués.

Ortiz Cuello, quien siguió de cerca la evolución física del jugador desde su paso por Junior, afirmó que, pese a las diferentes interpretaciones de los exámenes clínicos, su percepción profesional es clara: Cetré está en condiciones de rendir a alto nivel. “Conociéndolo y habiéndolo tratado, no tengo dudas de que va a rendir bien”, aseguró hoy el especialista en una entrevista radial.

El profesional explicó que cuando diferentes médicos ven los mismos exámenes de una rodilla que ya fue operada, es posible que surjan opiniones diversas. Sin embargo, agregó que en el caso del jugador del Pincha, que tiene grandes chances de meterse en el equipo titular para jugar el clásico ante Gimnasia este domingo, él habla desde la experiencia de haberlo tratado y visto en el día a día. “Hay quienes pueden ver signos que llaman la atención, pero yo confío en la evolución que mostró”, señaló.

Ortiz Cuello también enfatizó que la continuidad y el rendimiento reciente del futbolista son argumentos sólidos para confiar en su rendimiento futuro: “Más allá de cualquier duda, el historial clínico y la forma en que respondió a los procesos de recuperación me hacen pensar que está preparado para rendir”, aseguró.

Según el fisioterapeuta, el enfoque técnico y el entendimiento de su evolución individual permiten evaluar con mayor precisión la capacidad del jugador para competir: “No es lo mismo ver un examen aislado que conocer al atleta por años. Yo estoy convencido de que Cetré tiene las condiciones para rendir a buen nivel”, remarcó.

La caída del pase de Cetré a Boca

Los cuestionamientos sobre el estado físico del futbolista surgieron cuando una revisión médica —relacionada con una lesión en la rodilla derecha y el historial de meniscos operados— motivó que Boca decidiera no avanzar en su fichaje tras un acuerdo casi cerrado entre clubes. Esa imagen de resonancias y el episodio de los exámenes generaron incertidumbre en el ambiente futbolístico.

LE PUEDE INTERESAR

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?

LE PUEDE INTERESAR

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

En contraste con esas versiones, Ortiz Cuello explicó que distintos médicos pueden interpretar de distinta forma los mismos estudios, pero que el rendimiento y la continuidad de Cetré en los últimos tiempos son argumentos sólidos para confiar en su estado. Según el fisioterapeuta, el delantero ha tenido continuidad en partidos, ha sido titular y ha completado encuentros, lo que —en su criterio— respalda su buena condición física.

La postura del especialista llega en un momento clave para el delantero colombiano, cuya situación contractual y deportiva está en la mira de clubes e hinchas. Ortiz Cuello incluso planteó la posibilidad de incluir cláusulas específicas en futuros contratos, pero reafirmó su confianza en que el jugador tiene las capacidades físicas para rendir sin restricciones sobre el campo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta de Cetré

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri

Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Últimas noticias de Deportes

Tras fracasar en Gimnasia y en Israel, Diego Flores volvió al fútbol argentino

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Policiales
Incendio arrasó tres casillas en Melchor Romero y una familia pide ayuda 
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
La Ciudad
Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Crecen los derrames cloacales en Altos de San Lorenzo y hay malestar vecinal
La oscuridad y los robos preocupan a vecinos de San Carlos: "Queremos las luminarias LED"
Jueves con temperaturas agradables y nublado de a ratos en La Plata: cómo sigue el tiempo 
Pozo de $5.000.000 en el Cartonazo: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Política y Economía
Tras la media sanción de reforma laboral, así reaccionó hoy el dólar, riesgo país y el Merval
Firman un convenio para la custodia y seguridad policial de edificios judiciales bonaerenses
"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
Hay quórum y en Diputados ya se debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Qué dijo Mauricio Macri tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado
Espectáculos
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Gran Hermano Generación Dorada no arrancó y ya hay un cambio en uno de sus programas
Bombazo ¿Mauro Icardi llamó a Wanda Nara a espaldas de la China Suárez?
“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica
Conmoción por la muerte de James Van Der Beek

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla