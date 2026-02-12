Habló el fisioterapeuta que atendió a Cetré y lo bancó: "Va a rendir bien, no tengo dudas"

El fisioterapeuta colombiano Maikol Ortiz Cuello, con amplia experiencia en el fútbol profesional y reconocido por su trabajo en Atlético Junior de Barranquilla, salió públicamente a respaldar al delantero Edwuin Cetré tras las dudas que generó su revisión médica que le costó la caída de los pases a Paranaense primero y Boca dcespués.

Ortiz Cuello, quien siguió de cerca la evolución física del jugador desde su paso por Junior, afirmó que, pese a las diferentes interpretaciones de los exámenes clínicos, su percepción profesional es clara: Cetré está en condiciones de rendir a alto nivel. “Conociéndolo y habiéndolo tratado, no tengo dudas de que va a rendir bien”, aseguró hoy el especialista en una entrevista radial.

El profesional explicó que cuando diferentes médicos ven los mismos exámenes de una rodilla que ya fue operada, es posible que surjan opiniones diversas. Sin embargo, agregó que en el caso del jugador del Pincha, que tiene grandes chances de meterse en el equipo titular para jugar el clásico ante Gimnasia este domingo, él habla desde la experiencia de haberlo tratado y visto en el día a día. “Hay quienes pueden ver signos que llaman la atención, pero yo confío en la evolución que mostró”, señaló.

Ortiz Cuello también enfatizó que la continuidad y el rendimiento reciente del futbolista son argumentos sólidos para confiar en su rendimiento futuro: “Más allá de cualquier duda, el historial clínico y la forma en que respondió a los procesos de recuperación me hacen pensar que está preparado para rendir”, aseguró.

Según el fisioterapeuta, el enfoque técnico y el entendimiento de su evolución individual permiten evaluar con mayor precisión la capacidad del jugador para competir: “No es lo mismo ver un examen aislado que conocer al atleta por años. Yo estoy convencido de que Cetré tiene las condiciones para rendir a buen nivel”, remarcó.

La caída del pase de Cetré a Boca

Los cuestionamientos sobre el estado físico del futbolista surgieron cuando una revisión médica —relacionada con una lesión en la rodilla derecha y el historial de meniscos operados— motivó que Boca decidiera no avanzar en su fichaje tras un acuerdo casi cerrado entre clubes. Esa imagen de resonancias y el episodio de los exámenes generaron incertidumbre en el ambiente futbolístico.

En contraste con esas versiones, Ortiz Cuello explicó que distintos médicos pueden interpretar de distinta forma los mismos estudios, pero que el rendimiento y la continuidad de Cetré en los últimos tiempos son argumentos sólidos para confiar en su estado. Según el fisioterapeuta, el delantero ha tenido continuidad en partidos, ha sido titular y ha completado encuentros, lo que —en su criterio— respalda su buena condición física.

La postura del especialista llega en un momento clave para el delantero colombiano, cuya situación contractual y deportiva está en la mira de clubes e hinchas. Ortiz Cuello incluso planteó la posibilidad de incluir cláusulas específicas en futuros contratos, pero reafirmó su confianza en que el jugador tiene las capacidades físicas para rendir sin restricciones sobre el campo.