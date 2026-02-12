Por el incendio en el depósito, se definió la fecha de indagatoria a Roxana Aloise

Tras la media sanción de la reforma laboral, baja el dólar a $1.400 y suben los bonos
La causa penal por el incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno, ubicado en Diagonal 77 y 48, sumó un capítulo clave: el fiscal Fernando Padován citó a indagatoria a Roxana Aloise, dueña y principal accionista de la firma. La audiencia fue fijada para el 19 de febrero y marcará su primera convocatoria formal en el expediente que investiga las responsabilidades por el siniestro que conmocionó a La Plata.
La empresaria está imputada por los delitos de estrago culposo y desobediencia. La acusación se apoya, entre otros elementos, en informes municipales que dan cuenta de la falta de habilitación del depósito y en una clausura previa por incumplimientos en materia de seguridad. Según consta en la causa, también se analiza la presunta violación de esa medida, a partir de testimonios que señalaron que el lugar habría continuado funcionando pese a la orden de cese de actividades.
En el expediente se incorporaron además datos sobre la composición societaria de la empresa, que ubican a Aloise como titular del 95% del paquete accionario, condición que la fiscalía considera relevante al momento de determinar responsabilidades sobre la explotación del inmueble.
La decisión de avanzar con la indagatoria llegó tras reiterados planteos de la querella, que representa a una de las vecinas damnificadas por el derrumbe. Desde ese sector venían reclamando una definición en el fuero penal a medida que se sumaban peritajes, informes técnicos y declaraciones testimoniales.
En paralelo, avanza una segunda causa en el fuero civil, independiente de la penal. Allí se tramitan los reclamos por daños y perjuicios iniciados por las víctimas del incendio, y ya se dictó una inhibición general de bienes contra la empresaria luego de que fracasara la instancia de mediación.
Con la indagatoria en el horizonte, el expediente penal entra en una etapa determinante. Tras escuchar a la imputada, el fiscal deberá evaluar si solicita su procesamiento, dispone nuevas medidas de prueba o encamina la causa hacia una eventual elevación a juicio, en un caso que dejó fuertes consecuencias materiales y sociales en la ciudad.
