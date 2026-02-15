El conductor que habría atropellado a la joven en La Plata está identificado y sería vecino de la zona

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años atropellada en Villa Elvira, sumó en las últimas horas elementos clave para dar con el responsable del hecho ocurrido en La Plata.
Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron este domingo que la camioneta implicada presenta una mancha visible en el capot y que la patente pudo ser identificada como GXY 920. Se trata de una Chevrolet Meriva azul en la que se movilizaban dos personas.
De acuerdo al material incorporado al expediente, el vehículo había sido captado días antes del hecho en distintos puntos de la región. Una cámara lo registró el 9 de febrero a las 08:30 en la zona de Avenida 122 y su cruce con Avenida 32, mientras que otra filmación lo detectó ese mismo día a las 08:18 pasando por la intersección de 122 y calle 51.
Con estas imágenes, los investigadores intentan reconstruir el recorrido del rodado y establecer los lugares que frecuentaba. Voceros judiciales indicaron además que el conductor que iba a bordo cuando la adolescente fue embestida ya estaría identificado y que se trataría de un ciudadano de nacionalidad peruana.
La causa quedó en manos del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial La Plata. Por el momento, el expediente está caratulado como homicidio culposo, aunque no se descarta que se sumen agravantes debido a que el autor escapó de la escena tras el impacto.
Del operativo participan efectivos de la Comisaría Octava de La Plata y de la DDI La Plata, quienes continúan con tareas para localizar el vehículo y detener al responsable.
En paralelo, familiares de la víctima reclaman celeridad en la investigación y piden justicia por la joven fallecida la noche del viernes 13 de febrero.
