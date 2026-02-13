"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II

650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense
Desde el Centro Espacial Kennedy, el ingeniero de la Universidad Nacional de La Plata Facundo Pasquevich compartió detalles sobre los avances de la misión Artemis II, el próximo gran paso del programa lunar de la NASA que prevé el lanzamiento de la nave Orión hacia la órbita de la Luna, con fecha estimada para marzo próximo.
Pasquevich, integrante del Centro Tecnológico Aeroespacial de la UNLP, se encuentra en Florida siguiendo de cerca los preparativos de la misión y destacó el avance de los trabajos previos al despegue. En ese marco, confirmó que el satélite ATENEA, desarrollado entre otras instituciones argentinas por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, ya se encuentra instalado y en perfectas condiciones, listo para formar parte de esta etapa clave del programa.
Por la Facultad de Ingeniería participan del proyecto tanto el Centro Tecnológico Aeroespacial UNLP como el SENYT, consolidando la presencia de la Ciudad y la Región en una de las iniciativas espaciales más relevantes a nivel mundial.
La misión Artemis II marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna después de más de cinco décadas, como paso previo a futuros alunizajes tripulados. Desde el lugar donde se ultiman los detalles técnicos, Pasquevich expresó su entusiasmo por el desafío que representa esta instancia y remarcó la importancia del aporte argentino en un proyecto de escala global.
“Ojalá que sea todo un éxito”, sostuvo el ingeniero platense, que vive desde el corazón del programa espacial estadounidense una experiencia histórica para la ciencia y la ingeniería nacional.
