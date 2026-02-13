ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto para lavado de ropa "Tide Original" que se comercializaba sin rotulado en idioma nacional ni datos de registro sanitario, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La Disposición ANMAT 492/2026 se originó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, que detectó la venta del producto de origen extranjero con etiquetado exclusivamente en inglés en una sucursal de Carrefour en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

La firma importadora Glam Distribuciones S.R.L., inscripta ante ANMAT con el RNE 020048208 y domicilio en la Colectora Oeste (Ruta 9) km 37.800 de Garín, partido de Escobar, reconoció el producto como propio tras ser identificado el lote de origen, pero declaró que no poseía contramuestra del mismo. Se le ordenó el retiro de mercado del lote involucrado, que se encuentra bajo seguimiento del área técnica.

El organismo instruyó sumario sanitario a la empresa y a su directora técnica, Marcela Ester Falgueras, por presunto incumplimiento de las normas que obligan a contar con rotulado en idioma nacional para productos domisanitarios importados y a almacenar contramuestras de los lotes comercializados.