Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?

Cada 13 de febrero se celebra en el mundo el Día del Soltero, una iniciativa nacida en las redes sociales que invita a poner en valor la independencia, el amor propio y la posibilidad de disfrutar plenamente de la vida sin necesidad de estar en pareja.

La movida se generó como una forma de ofrecer una alternativa a quienes no desean, no pueden o eligen no celebrar el Día de San Valentín dedicado al amor romántico y que se conmemora el 14 de febrero y el día anterior se instaló como una festividad simbólica para solteros, divorciados y separados, que rápidamente ganó popularidad en distintas plataformas digitales.

En tanto, esta fecha tiene como objetivo no competir con el romance del 14 de febrero y poner sobre la mesa la idea de que estar sin pareja no es sinónimo de falta, fracaso o tristeza, a la vez que para algunas personas es una elección, para otras, un momento de transición y para otras, un escenario de reconstrucción personal.

Por otro lado, de acuerdo con un artículo difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la soltería se le atribuyen posibles ventajas vinculadas a hábitos y salud y en la misma hay declaraciones de Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, quien remarcó: “La soltería no te hace mejor o peor que estar casado”. Además, destacó que el objetivo es construir una vida con calidad, con lo que cada uno tiene y elige.

Para celebrar el Día del Soltero se propone dirigir la atención hacia uno mismo y, entre las actividades más recomendadas, se destacan salir a comer, realizar compras, disfrutar de una película, compartir tiempo con amigos, viajar, practicar deportes o descansar.