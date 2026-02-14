Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!

Para quienes disfrutan detenerse en el calendario y subrayar fechas con historia, 2026 promete ser un año especialmente fértil. A lo largo de los próximos meses se cumplirán numerosos aniversarios “redondos” de acontecimientos que dejaron huella en el mundo y en la Argentina, y que todavía proyectan consecuencias en el presente.

Esta es la primera entrega de una serie de notas dedicadas a repasar esas efemérides significativas, comenzando por las que corresponden a febrero y marzo. Un ejercicio de memoria que interpela también a muchos platenses atentos a los hitos históricos y a esas fechas que, con números cerrados, invitan a volver la vista atrás. En próximas notas, el recorrido continuará con los aniversarios del resto de los meses de 2026.

14 DE FEBRERO DE 1876

El teléfono y la revolución silenciosa de las comunicaciones (150 años): aunque se trata de un hecho muy anterior a la experiencia vital de los mayores de 60, la invención del teléfono es uno de esos hitos que “formatearon” el mundo que ellos conocieron. El 14 de febrero de 1876, el estadounidense Alexander Graham Bell registró la patente de un sistema capaz de transmitir la voz humana a través de medios eléctricos.

Pocos días después, el 10 de marzo, se realizó la primera transmisión telefónica de la historia. Paradójicamente, Bell no imaginó entonces el impacto que tendría su invento. Su idea original era permitir que las personas pudieran escuchar conciertos a distancia.

Con el paso del tiempo, el teléfono achicó el mundo: primero con aparatos rudimentarios, luego con centrales atendidas por operadoras que conectaban manualmente a los interlocutores, más tarde con la automatización y, finalmente, con los teléfonos inteligentes actuales. Para varias generaciones, fue el símbolo más claro de cómo la tecnología transformó la vida cotidiana.

14 DE FEBRERO DE 1946

La ENIAC: el nacimiento de la era digital (80 años): ese día se presentó al público la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), considerada la primera computadora digital de la historia. Fue construida en la Universidad de Pennsylvania y diseñada inicialmente para resolver cálculos militares: en particular, las tablas de artillería del Ejército de los Estados Unidos.

Su potencia resultaba asombrosa para la época: podía realizar unas 5.000 sumas o 300 multiplicaciones por segundo y calcular potencias enormes de números de varias cifras. Sin embargo, no funcionaba como las computadoras actuales: cada operación requería conectar manualmente cables, de manera similar a una central telefónica.

La ENIAC también impresiona por sus dimensiones: pesaba 27 toneladas, ocupaba 167 metros cuadrados y funcionaba gracias a 17.468 válvulas electrónicas. Un dato que hoy cobra especial relevancia es que quienes la programaban eran todas mujeres, pioneras absolutas de la informática, cuyo aporte fue durante décadas invisibilizado.

24 DE FEBRERO DE 1946

Un triunfo electoral que cambió la política argentina (80 años): Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales al frente de una coalición integrada por el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente. Enfrente quedó la Unión Democrática, que reunía a radicales, socialistas, demócrata progresistas y comunistas.

La elección puso fin a un prolongado período de “fraudes patrióticos” y fue la consecuencia directa de las masivas movilizaciones del 17 de octubre de 1945, cuando una multitud salió a la calle para exigir la liberación de Perón.

El triunfo se apoyó, fundamentalmente, en la política social impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de allí se inició una etapa que transformó la relación entre el Estado y los trabajadores y dejó una huella profunda en la historia argentina, cuyas consecuencias todavía se debaten.

24 DE FEBRERO DE 1956

Jruschov y la denuncia que sacudió al comunismo mundial (70 años): ante delegados atónitos, Nikita Jruschov, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pronunció un informe histórico durante el XX Congreso del PCUS. En él denunció los crímenes de su antecesor, Joseph Stalin, incluyendo las purgas internas, los juicios amañados de Moscú y la ejecución de numerosos dirigentes comunistas.

Jruschov también cuestionó el culto a la personalidad que había rodeado a Stalin y puso en duda su papel como gran estratega durante la Segunda Guerra Mundial. El impacto del discurso fue enorme, tanto dentro de la URSS como en los partidos comunistas de todo el mundo, y marcó el inicio del proceso conocido como “desestalinización”.

5 DE MARZO DE 1946

El mundo dividido en dos: el inicio de la Guerra Fría (80 años): un discurso pronunciado por Winston Churchill en Fulton, Missouri, suele señalarse como el punto de partida simbólico de la Guerra Fría. Allí, el ex primer ministro británico advirtió que una “cortina de hierro” dividía a Europa en dos bloques ideológicos y políticos.

Durante casi medio siglo, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron sin llegar a un choque militar directo, en gran parte por el temor a la guerra nuclear y a la llamada “destrucción mutua asegurada”. Sin embargo, ese conflicto se expresó en golpes de Estado, guerras locales, guerrillas, terrorismo y operaciones encubiertas en distintos puntos del planeta.

7 DE MARZO DE 1936

Renania y la oportunidad perdida para frenar a Hitler (90 años): las tropas alemanas cruzaron el río Rin y ocuparon Renania, violando abiertamente los acuerdos internacionales firmados tras la Primera Guerra Mundial. El pretexto fue un acuerdo entre Francia y la Unión Soviética.

Francia, que tenía capacidad militar para responder, optó por no intervenir. Para muchos historiadores, como René Rémond, ese fue el momento en que se perdió la posibilidad de detener la expansión nazi antes de que fuera demasiado tarde. La política de los hechos consumados allanó el camino hacia la Segunda Guerra Mundial.

12 DE MARZO DE 2016

Cuando la inteligencia artificial superó al genio humano (10 años): el programa AlphaGo, desarrollado por DeepMind —una filial de Google— derrotó de manera contundente a Lee Sedol, 18 veces campeón mundial del juego de Go. A diferencia del ajedrez, el Go exige una enorme capacidad de intuición y estrategia, lo que hacía pensar que las máquinas tardarían mucho más en dominarlo.

La victoria fue interpretada como una señal clara del avance acelerado de la inteligencia artificial. En la década siguiente, la IA se expandió a prácticamente todos los campos del conocimiento, desde la ciencia hasta la vida cotidiana.

24 DE MARZO DE 1976

El golpe de Estado que dejó heridas abiertas (50 años): una junta militar derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauró una dictadura que desplegó un plan sistemático de represión ilegal. Si bien el blanco inicial fueron las organizaciones armadas, la persecución alcanzó también a delegados sindicales, militantes sociales y opositores en general.

Inspirados en el antecedente chileno, los militares argentinos adoptaron la metodología del secuestro, la desaparición forzada y la ejecución clandestina. A medio siglo del golpe, sigue pendiente una mirada que inscriba esos hechos en el contexto internacional de la Guerra Fría.

27 DE MARZO DE 1996

El secuestro de los monjes de Tibhirine (30 años): siete monjes trapenses fueron secuestrados en su monasterio de Nuestra Señora del Atlas, en Tibhirine, Argelia. Un mes después, el Grupo Islámico Armado reivindicó el hecho y, en mayo, anunció su asesinato. Solo se encontraron sus cabezas.

El crimen provocó una profunda conmoción en Francia y en el mundo. En 2010, el director Xavier Beauvois llevó la historia al cine en la película De hombres y dioses, considerada una obra conmovedora y sin golpes bajos. Los monjes fueron beatificados en 2018.