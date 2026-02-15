El clásico fue 0 a 0: buscaron ganar, pero los dos tuvieron claro que el empate no les hacía daño
El clásico fue 0 a 0: buscaron ganar, pero los dos tuvieron claro que el empate no les hacía daño
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza y, desde marzo, será más caro
Tren Roca a La Plata: el servicio continuará suspendido durante el feriado
Recolección, transporte y más: así funcionarán los servicios en los feriados del carnaval
Cómo sigue el joven baleado en Ensenada y cuál es la principal hipótesis del ataque
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
Boca empató 0 a 0 con Platense en otra floja actuación: Ascacibar y Paredes terminaron con molestias
“Se fue un nene”: dramático relato de la familia del joven que perdió la vida en Ruta 2
Dolor en el espectáculo: murió Cacho Cristofani, histórico productor y empresario teatral
"Pedía comida y veía películas": Quique Felman relató cómo era su celda en Miami
VIDEO. “Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
En su debut en el Turismo Carretera, el platense Nicolás Moscardini se quedó con la victoria
Brutal riña a machetazos terminó con tres heridos en Ensenada
Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Paro de llover, salió el Sol y no habría más lluvia este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Infancias en riesgo: consumo alarmante de bebidas energizantes en niños y adolescentes
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Un patrullero quedó encajado en medio de las intensas lluvias en La Plata
Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín
La Plata espera el Clásico platense: recomendaciones de seguridad para Gimnasia–Estudiantes ante el alerta por lluvias
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Boca igualó 0-0 con Platense, en un partido en el que dejó muchas dudas sobre su rendimiento como equipo y fue disputado esta noche, en el estadio La Bombonera, por la quinta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido que no tuvo goles, la jugada de mayor peligro fue de la visita, con un disparo del lateral Juan Saborido, a los 11 minutos del primer tiempo, que dio en el palo derecho.
Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda cerró la fecha en el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.
En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17:00.
La primera llegada del partido se dio a los 11 minutos, con una incursión en el área del lateral de Platense Juan Saborido, cuyo remate de zurda se desvió y dio en el poste derecho del arquero Agustín Marchesin.
A los 32 minutos, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo del extremo Lucas Janson, que quiso cambiarle el palo a la jugada pero no pudo superar al arquero Matías Borgogno, de buena atajada sobre su poste izquierdo.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Zaniratto, tras el clásico: la paridad en el juego, los cambios y el cruce con los plateístas
En 43 minutos el lateral Juan Saborido controló una pelota en el borde del área, salió para la izquierda y volvió a rematar con la zurda, aunque su disparo se fue alto y centralizado.
Las dos primeras llegadas de la segunda parte fueron de Boca. Antes del primer minuto, un error en la salida del mediocampista Maximiliano Amarfil dejó mano a mano a Janson que no pudo esquinar su remate y disparó a las manos de Borgogno.
Un minuto después, un pase filtrado del volante Williams Alarcón habilitó al delantero Miguel Merentiel, aunque su derechazo bajo y cruzado desde el costado del área se fue ancho.
El “Calamar” tuvo su única llegada del complemento a los 18 minutos, con un avance por izquierda del lateral Tomás Silva, quien, aunque tenía opciones de pase, buscó un remate desde el borde del área que se fue muy alto.
Tres minutos más tarde un buen centro del lateral izquierdo Lautaro Blanco al segundo palo habilitó al extremo Gonzalo Gelini, pero su cabezazo a la carrera se fue alto y desviado.
fotobaires
fotobaires
fotobaires
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí