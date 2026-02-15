Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Crisis industrial

Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores

Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores

La empresa hilado sa está en graves problemas / web

15 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

La empresa Hilado SA -propiedad de TN Platex, uno de los grupos textiles más importantes del país- pidió su concurso preventivo de acreedores.

El pedido se produce en un momento en el que los empresarios textiles están en la mira del Gobierno, que los acusa de cobrar precios demasiado altos.

El grupo TN Platex es propiedad de Teddy Karagozian, el principal empresario textil de la Argentina.

“Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”, dijo la empresa.

Entre sus argumentos, la compañía señaló que “durante los últimos meses, la industria textil argentina fue fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el 2025″.

Además, en su comunicado afirmó que esta presión simultánea redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

El grupo TN Platex tiene plantas en las localidades de Alderetes y Los Gutiérrez (Tucumán), en Monte Caseros (Corrientes), en el Parque Industrial de La Rioja y en Catamarca.

A inicios de enero la firma había anunciado el cierre de su planta de confección ubicada en La Rioja. De los 140 empleados que la empresa tenía en esas instalaciones a comienzos de año, sólo quedaron 60, que se desempeñan en el área de hilandería.

 

