Actividades: baile y ajedrez

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Actividades deportivas

En el Círculo Tolosano (calle 115 bis entre 528 bis y 529 bis), se ofrecen diversas actividades deportivas, como fútbol, básquet, patín, gimnasia artística y aikido. La cuota societaria tiene un valor de $5.000, mientras que las actividades deportivas van de $10.000 a $30.000. Además, cuentan con un sistema de becas, especialmente para fútbol, básquet y patín. Contacto: 0221 482-0828.

Baile en el Club Aconcagua

En el Centro Social, Cultural y Deportivo Aconcagua (calle 69 entre 4 y 5), se dictan clases de baile para todas las edades. Danza Jazz, para mayores de 18 años, se realiza los lunes de 17.30 a 19, con un valor de $30.000. Zumba, también para mayores de 18, se ofrece lunes y jueves de 19 a 20 y martes y jueves de 18 a 19, con precios según la cantidad de clases por semana: tres veces $38.500, dos veces $31.500 y una vez $24.000. Danza Urbana cuenta con turnos para diferentes edades: Kids, miércoles y viernes de 18 a 19; Juveniles, miércoles y viernes de 19 a 20; y Adultos, miércoles y viernes de 20 a 21, con un valor de $25.000 por clase semanal o $30.000 por dos clases a la semana. Valor de la cuota societaria: menores $3.600; adultos $4.500; grupo familiar $6.700; tercera edad $3.000 y seguro deportivo $3.500. Contacto: 221 576-7623.

Taller de Ajedrez

La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez los martes. De 16 a 17.30 está destinado a adultos y adolescentes, y de 17.30 a 18 para niños. Consultas: 221 577-9038.

Yoga, canto y baile

El Club Libertad (51, entre 16 y 17) tiene abierta la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo. Habrá yoga los miércoles y viernes, de 17 a 18 (inscripción al 221 593-5174). También funcionará el coro Cantares Americanos, los miércoles de 19 a 21 (informes al 221 418-4632). Además, se dictarán clases de salsa y bachata los lunes, a las 18 para principiantes y a las 19.30 para nivel intermedio (consultas al 221 599-1966).

Acrobacia en tela

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela para niños desde 5 años y adolescentes, los miércoles de 19 a 20:30 y viernes de 18:30 a 20. Informes e inscripción al 221 604-0235.