Otro punto de reclamo por un microbasural

Lo que podría plantearse como una larga lista o un mapa de microbasurales en la Ciudad sumó otro punto en las últimas horas. Vecinos de Los Hornos, en la zona de 73 bis y 148, reclaman limpieza del barrio por “un basural cada vez más grande, con olor y ratas a la noche”, según describió un vecino del área.

“Es impresionante”, detalló el frentista y advirtió que “cada vez es más” grande el montículo de desperdicios en la vía pública y cada vez es más la cantidad de roedores que merodean.

“Se perdió media calzada por la crecida de los pastos, más la basura y las ratas. Casi no se puede pasar con el auto”, cerró. Se sumó así a los reclamos tanto del Centro como varias localidades expuestas en los últimos días.