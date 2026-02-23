La Zona Norte en llamas por el delito: más casos en Villa Elisa y en Seguí

Los episodios de inseguridad no se detienen en ningún punto de la Ciudad y muchos menos en la Zona Norte, donde los vecinos a diario reportan casos de inseguridad.

Por ejemplo en las localidades de Villa Elisa y Arturo Seguí, que están bajo jurisdicción de la comisaría decimosegunda, desde hace largos meses el delito parece haber echado raíces.

En la calle 428 entre 28 bis y 29 se reportó un ataque dentro de una vivienda y en 414 y 148 otro drama similar.

Los habitantes del sector están aterrados por la situación y piden a gritos -entre otras medidas- mayor presencia policial, algo que dejó de verse de un buen tiempo a esta parte.