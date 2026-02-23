Ensenada: un joven herido por el accionar de dos motochorros armados

Un joven de 18 años fue víctima de un violento robo en la tarde del viernes en Ensenada y terminó con una fractura en la mano derecha tras ser atacado por dos motochorros armados.

El hecho ocurrió cerca de las 18.00 en Pasaje Bernardo de Irigoyen entre Contarelli y Liniers. Según denunció la víctima, los delincuentes se movilizaban en una moto tipo enduro negra.

Tras pasar junto a él, los asaltantes dieron la vuelta, frenaron detrás suyo y el acompañante intentó arrancarle una cadena bañada en oro. Como no logró quitársela, el conductor descendió y le dio un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer al suelo. Le sacaron un celular, dos anillos de oro y el colgante.