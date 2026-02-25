VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú

Una fuerte crecida del mar sorprendió este martes a vecinos y turistas en las localidades de San Bernardo, San Clemente del Tuyú y Mar del Tuyú, donde el agua avanzó varios metros sobre la costa y en algunos sectores directamente tapó por completo la franja de arena.

El fenómeno, asociado a una combinación de marea alta, fuertes vientos del sudeste y presión atmosférica inestable, generó una postal inusual incluso para habitués del Partido de La Costa. En cuestión de horas, las playas quedaron reducidas a su mínima expresión y el oleaje alcanzó balnearios, pasarelas y estructuras de sombra que normalmente permanecen lejos de la línea de rompiente.

En San Bernardo, el agua llegó hasta las bases de los paradores y obligó a retirar reposeras y equipamiento. En San Clemente y Mar del Tuyú, en tanto, la crecida cubrió amplios sectores planos de arena, dejando expuestas escolleras y desniveles que habitualmente no quedan a la vista. No se reportaron víctimas, pero sí daños menores en instalaciones costeras.

Especialistas advierten que estos eventos son cada vez más frecuentes en la costa bonaerense. La combinación del aumento sostenido del nivel del mar y episodios meteorológicos intensos potencia crecidas repentinas que, sin ser tsunamis clásicos, generan impactos similares a pequeña escala. El resultado es una playa más angosta, vulnerable y con menor capacidad de amortiguar sudestadas.

🌊 Fuerte crecida del mar en las playas de San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú. El agua tapó la costa. pic.twitter.com/U6l8dE079Y — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 26, 2026

Con el agua retrocediendo lentamente hacia la tarde, quedó una escena elocuente: sectores erosionados, arena desplazada y la confirmación de una tendencia que preocupa a vecinos y autoridades. La imagen del mar cubriendo la playa ya no parece excepcional, sino una advertencia sobre el futuro inmediato del litoral atlántico.