La IGJ pidió designar veedores en la AFA por “graves irregularidades” y falta de documentación

La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió este miércoles la designación de veedores informativos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al advertir sobre la “gravedad de las irregularidades detectadas” y la negativa de la entidad a entregar documentación requerida en distintas investigaciones.

El planteo fue comunicado por el Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, y elevado al Ministerio de Justicia con el objetivo de que los veedores puedan relevar y verificar información que —según el organismo— no fue presentada por la casa madre del fútbol argentino, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Desde la IGJ aclararon que se trata de una veeduría de carácter informativo y no de una intervención, orientada a analizar:

* Los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025.

* El proceso de creación de la denominada “Universidad de la AFA” (UNAFA).

* Las relaciones comerciales y financieras de la entidad con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.

Entre ellas, se solicitó auditar los vínculos con TourProdEnter LLC, el empresario Javier Faroni, Erica Gillette, Sur Finanzas S.A. y el denominado Grupo Sur Finanzas, además de Ariel Vallejo.

Según Vítolo, la AFA “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, lo que —afirmó— impide conocer el origen y destino de los fondos que ingresaron y salieron de la institución en ese período.

El organismo también objetó un intento de mudanza de la sede social a un predio en la provincia de Buenos Aires, que fue rechazado tras verificarse que allí no funcionaban instalaciones administrativas, manteniéndose la operatoria en la histórica sede de la calle Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, señalaron que la entidad no brindó información sobre la UNAFA, institución que —según indicaron— no se encuentra registrada.

En ese marco, Vítolo sostuvo que “en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios” y que todas las asociaciones civiles deben cumplir con sus obligaciones legales y contables.

La respuesta de la AFA

Tras el anuncio, el abogado Gregorio Dalbón, en representación de dirigentes de la AFA, cuestionó la medida y la calificó como una posible “intervención encubierta”.

“Si la IGJ tiene objeciones contables, se discuten en expediente, con derecho de defensa, con dictámenes técnicos, con resolución fundada. Lo que no existe es el show”, expresó, y advirtió que una eventual injerencia del Poder Ejecutivo en la conducción del fútbol podría exponer al país ante organismos internacionales.