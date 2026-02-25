Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

El operativo se realizó en Diagonal 80 y 38. El lugar funcionaba pese a haber sido allanado y clausurado por la policía en 2023.

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata
25 de Febrero de 2026 | 15:29

Escuchar esta nota

Un nuevo operativo policial en La Plata terminó con el rescate de ocho mujeres víctimas de trata a quienes explotaban sexualmente en un prostíbulo ubicado en la zona del barrio Hipódromo.

En el lugar secuestraron geles íntimos, preservativos, ropa interior y dinero en efectivo que habrían recaudado los regentes del local, que ya había sido clausurado años atrás, pero seguía funcionando.

El allanamiento se realizó el martes en la esquina de Diagonal 80 y 38, donde personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas realizó tareas encubiertas tras recibir una denuncia de un vecino a través del 911.

Los agentes comprobaron que en el lugar se explotaba sexualmente a mujeres mayores de edad. Las hacían recibir clientes en habitaciones con poca higiene y les retenían el dinero.

Muchas de las víctimas están en situación de vulnerabilidad y bajo la problemática del consumo de drogas.

LE PUEDE INTERESAR

Siete robos en el año para un jardín de La Plata que funciona en containers

LE PUEDE INTERESAR

Piden ayuda para el Hogar Granja Esperanza que se incendió en Melchor Romero y dejó cinco heridos

Con las pruebas reunidas, la UFI N°1 a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield y el Juzgado de Garantías N°6, del juez Agustín Crispo, ordenaron el allanamiento. Durante el operativo, los efectivos rescataron a ocho mujeres. Siete eran argentinas de entre 21 y 40 años y una ciudadana paraguaya de 48.

Lo más llamativo del caso es que el prostíbulo ya había sido allanado y clausurado en 2023, pero volvió a abrir sus puertas como si nada. La situación generó indignación entre los vecinos.

En el lugar, los investigadores secuestraron 59 preservativos, 10 geles íntimos, ropa interior, dos celulares y $252.000 en efectivo.

Aunque las víctimas se encontraban “en buen estado de salud psicofísica y sanitaria”, el Ministerio de Salud quedó a disposición de la fiscalía para cualquier intervención necesaria.

La causa quedó caratulada como “trata de personas mayores”, pero no hubo detenidos, ya que al momento del operativo no se encontraban los dueños del local.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Policiales

Robó en un comercio de Camino Centenario, fue perseguido por vecinos y terminó detenido

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Siete robos en el año para un jardín de La Plata que funciona en containers

Piden ayuda para el Hogar Granja Esperanza que se incendió en Melchor Romero y dejó cinco heridos
Espectáculos
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
La Ciudad
Comenzaron las obras viales en el barrio UOM de La Plata
Dos pérdidas de agua en una cuadra de San Carlos está dañando el asfalto
Una zona de Los Hornos “llena de mugre”
Un caño roto en Barrio Norte afecta a una vecina en silla de ruedas
Tren Roca a La Plata con demoras y cancelaciones por accidente en Berazategui
Deportes
VIDEO. Gimnasia - Rosario Central: Nacho Fernández abrió el marcador en el Bosque
Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque
Murió Javier "Pipo" Marín, hombre de confianza de Tapia e histórico dirigente del ascenso
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla