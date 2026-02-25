Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque
El operativo se realizó en Diagonal 80 y 38. El lugar funcionaba pese a haber sido allanado y clausurado por la policía en 2023.
Un nuevo operativo policial en La Plata terminó con el rescate de ocho mujeres víctimas de trata a quienes explotaban sexualmente en un prostíbulo ubicado en la zona del barrio Hipódromo.
En el lugar secuestraron geles íntimos, preservativos, ropa interior y dinero en efectivo que habrían recaudado los regentes del local, que ya había sido clausurado años atrás, pero seguía funcionando.
El allanamiento se realizó el martes en la esquina de Diagonal 80 y 38, donde personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas realizó tareas encubiertas tras recibir una denuncia de un vecino a través del 911.
Los agentes comprobaron que en el lugar se explotaba sexualmente a mujeres mayores de edad. Las hacían recibir clientes en habitaciones con poca higiene y les retenían el dinero.
Muchas de las víctimas están en situación de vulnerabilidad y bajo la problemática del consumo de drogas.
Con las pruebas reunidas, la UFI N°1 a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield y el Juzgado de Garantías N°6, del juez Agustín Crispo, ordenaron el allanamiento. Durante el operativo, los efectivos rescataron a ocho mujeres. Siete eran argentinas de entre 21 y 40 años y una ciudadana paraguaya de 48.
Lo más llamativo del caso es que el prostíbulo ya había sido allanado y clausurado en 2023, pero volvió a abrir sus puertas como si nada. La situación generó indignación entre los vecinos.
En el lugar, los investigadores secuestraron 59 preservativos, 10 geles íntimos, ropa interior, dos celulares y $252.000 en efectivo.
Aunque las víctimas se encontraban “en buen estado de salud psicofísica y sanitaria”, el Ministerio de Salud quedó a disposición de la fiscalía para cualquier intervención necesaria.
La causa quedó caratulada como “trata de personas mayores”, pero no hubo detenidos, ya que al momento del operativo no se encontraban los dueños del local.
