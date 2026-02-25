Robó en un comercio de Camino Centenario, fue perseguido por vecinos y terminó detenido

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en Villa Elisa luego de haber intentado robar distintos artículos de un local comercial ubicado en la Galería Centenario.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 419 y Camino Parque Centenario, donde personal policial procedió a la detención del sospechoso, que había sido perseguido por comerciantes y vecinos de la zona tras sustraer mercadería de un comercio situado sobre Avenida Arana.

Según informaron fuentes policiales, el implicado habría aprovechado un descuido de la dueña del local para llevarse diversos elementos de valor. Sin embargo, fue seguido por personas que se encontraban en el lugar hasta ser interceptado.

Al momento de su aprehensión, el joven tenía en su poder varios objetos, entre ellos una balanza digital, una plancha para el cabello, auriculares inalámbricos, secadores de pelo, cargadores de celular y una batería de teléfono móvil, los cuales fueron posteriormente reconocidos por la víctima como de su propiedad.

En la causa, caratulada como “hurto en grado de tentativa”, interviene la UFIJ N° 5 de La Plata, que avaló lo actuado por el personal policial.