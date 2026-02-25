Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Robó en un comercio de Camino Centenario, fue perseguido por vecinos y terminó detenido

Robó en un comercio de Camino Centenario, fue perseguido por vecinos y terminó detenido
25 de Febrero de 2026 | 17:02

Escuchar esta nota

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en Villa Elisa luego de haber intentado robar distintos artículos de un local comercial ubicado en la Galería Centenario.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 419 y Camino Parque Centenario, donde personal policial procedió a la detención del sospechoso, que había sido perseguido por comerciantes y vecinos de la zona tras sustraer mercadería de un comercio situado sobre Avenida Arana.

Según informaron fuentes policiales, el implicado habría aprovechado un descuido de la dueña del local para llevarse diversos elementos de valor. Sin embargo, fue seguido por personas que se encontraban en el lugar hasta ser interceptado.

Al momento de su aprehensión, el joven tenía en su poder varios objetos, entre ellos una balanza digital, una plancha para el cabello, auriculares inalámbricos, secadores de pelo, cargadores de celular y una batería de teléfono móvil, los cuales fueron posteriormente reconocidos por la víctima como de su propiedad.

En la causa, caratulada como “hurto en grado de tentativa”, interviene la UFIJ N° 5 de La Plata, que avaló lo actuado por el personal policial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Policiales

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

Siete robos en el año para un jardín de La Plata que funciona en containers

Piden ayuda para el Hogar Granja Esperanza que se incendió en Melchor Romero y dejó cinco heridos
La Ciudad
Comenzaron las obras viales en el barrio UOM de La Plata
Dos pérdidas de agua en una cuadra de San Carlos está dañando el asfalto
Una zona de Los Hornos “llena de mugre”
Un caño roto en Barrio Norte afecta a una vecina en silla de ruedas
Tren Roca a La Plata con demoras y cancelaciones por accidente en Berazategui
Espectáculos
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Deportes
VIDEO. Gimnasia - Rosario Central: Nacho Fernández abrió el marcador en el Bosque
Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque
Murió Javier "Pipo" Marín, hombre de confianza de Tapia e histórico dirigente del ascenso
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla