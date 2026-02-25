El O'Higgins de Chile, cuyo dueño es un grupo inversor integrado por el empresario platense Jorge Reina, se convirtió este miércoles en el cuarto clasificado a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026 al vencer como visitante en penales 4-3 al Bahia, luego de desactivar una remontada del equipo brasileño que empezó a los 20 segundos del partido.

Cuando los aficionados en la Arena Fonte Nova, en Salvador, todavía buscaban su butaca, el Bahia —donde fue titular el exlateral derecho de Estudiantes, Román Gómez— aprovechó su primer contacto con el balón para armar una ofensiva colectiva que firmó con un derechazo William Jose, luego de pescar un buscapiés de Ademir. El cronómetro marcaba apenas 20 segundos.

En adelante, el Tricolor de Acero se mostró empecinado en dejar claro que no iba a pisar el freno y se volcó a buscar el segundo gol para sellar la remontada.

A diferencia de la ida en Rancagua, donde ganó 1-0, el equipo chileno dirigido por Lucas Bovaglio arrancó nervioso y pareció sentir el peso de los 36.000 torcedores que hervían en cada jugada.

La embestida local pronto hizo caer otro gol de Willian José (45+1), luego de un cobro de penal que el portero Ómar Carabalí le atajó, pero que el veterano de 34 años reclamó inmediatamente en el rebote.

En el segundo tiempo, el Capo de Provincia espabiló y en una jugada colectiva igualó el global 2-2 con un gol de Arnaldo Castillo, que dentro del área chica pescó un centro rasante. El golpe desdibujó al equipo brasileño, que terminó el partido con el 70% de posesión de balón pero no pudo evitar los penales.

En la tanda desde los doce pasos, tanto Ronaldo como Carabalí habían atajado un penal cada uno, pero la serie se decidió a favor de O'Higgins con el displicente cobro de Everton Ribeiro, el veterano capitán bahiano, que descansó en las manos del portero ecuatoriano naturalizado chileno.

Se trata de una hazaña para el once de Rancagua, que nunca había jugado en suelo brasileño. Ahora sueña con volver a la fase de grupos en su quinta participación en la Copa Libertadores.

En O'Higgins hay varios futbolistas argentinos como Miguel Brizuela (29 años; surgido en Vélez), Alan Robledo (28 años; ex Chacarita), Martin Sarrafiore (28 años; pasó por Independiente), Francisco González (24 años; anterior jugador de Newell's) y Benjamin Schamine (22 años; con paso por el Halcón de Varela).

Luego de 20 años bajo el control de la familia Abumohor, el club chileno O’Higgins cambió de dueños a mediados de 2025, ya que, por entonces, se acordó —a cambio de 2,4 millones de dólares— el traspaso a un grupo inversor integrado por el empresario platense Jorge Reina, quien trabaja junto a Cristian Bragarnik —con amplia experiencia en el manejo de clubes tanto en nuestro país como en el medio mexicano y español—, Jorge Alberto Hank y Matías Ahumada Rioja, quien quedó a cargo de la dirección del proyecto en tierra trasandina.

La compra de O’Higgins fue negociada entre las partes durante 4 meses y se concretó en julio pasado, en el marco de un fútbol donde todas las instituciones son SAD.

¿Por qué O'Higgins podría ser rival de Estudiantes o Boca?

Ahora, O'Higgins espera en tercera ronda de la Copa Libertadores al vencedor de la serie entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira, que el jueves (mañana) definen su suerte en Ibagué con ventaja 1-0 para los colombianos.

Así, el equipo chileno deberá afrontar un largo viaje desde Rancagua (Chile) a Tolima (Colombia), de unos 6.074 km, o a San Cristóbal (Venezuela), 6.846 km.

De este modo, O'Higgins se aseguró, de mínima, disputar la Copa Sudamericana, ya que si queda eliminado en fase 3 de la Copa Libertadores seguirá su carrera internacional en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, se pasar al rival cafetero o venezolano, el elenco trasandino tendrá serias chances de jugar en fase de grupos ante Estudiantes y Boca.

La explicación es que, para el caso, O'Higgins integrará el bombo 4, mientras que el Pincha estará en el 2 y el Xeneize, al ser cabeza de grupo, en el 1.

Estudiantes y Boca ya están clasificados para integrar el cuadro principal de la Copa Libertadores, mientras que el equipo chileno debe jugar otra eliminatoria ida y vuelta para saber si clasifica a esta fase que se sorteará el 19 de marzo, una vez que termine la etapa 3.