Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Lo afirmó un ministro de Kicillof y el kirchnerismo salió a cruzarlo

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
25 de Febrero de 2026 | 20:18

Escuchar esta nota

La reciente votación en el Congreso del proyecto de reforma laboral hizo ruido en el peronismo. Tanto, como el acompañamiento de varios diputados y senadores de ese origen a la iniciativa impulsada por Javier Milei. Incluso, ese clima revulsivo en el Senado se terminó por blanquear con la ruptura del bloque.

A esa tensión se suma la propia dinámica del enfrentamiento interna que llevan adelante Axel Kicillof y el kirchnerismo. Además del Gobernador y su intención de ser candidato presidencial, aparece la figura de Cristina Kirchner como jefa del PJ nacional, cuyas decisiones comienzan a generar rebeliones en especial en provincia donde el partido está intervenido por su decisión.

En medio de ese clima enrarecido, sonaron fuerte las declaraciones que formuló el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof, Carlos Bianco. El funcionario no se anduvo con vueltas y afirmó que en el peronismo “hay un problema de conducción”.

“Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”, afirmó Bianco. Y añadió: “No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.

dura réplica

Las definiciones del ministro terminaron apuntando a la figura de Cristina Kirchner. Y una de las principales espadas K salió a cruzarlo con dureza. “Guarde respetuoso silencio…. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”, disparó la diputada nacional Teresa García.

Y amplió: “No sé si se enteró que la conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana. Más peronismo por favor”.

LE PUEDE INTERESAR

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

LE PUEDE INTERESAR

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Por su parte, Bianco también hizo hincapié en las diferencias que se expresan en el Congreso. “Votamos distinto, los distintos sectores del peronismo votaron distinto”, aseguró. El ministro explicó que, ante temas clave como la reforma laboral, “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”. Según Bianco, esto evidencia la magnitud de la fragmentación interna: “Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”.

El propio Kicillof abordó la situación del peronismo durante una entrevista y afirmó que “tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, hay que sumar a sectores, hay que sumar a dirigentes”, aseguró al subrayar que, para superar la situación actual, será necesario articular consensos más allá de los límites partidarios tradicionales.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensa calma del sector que responde al mandatario con el kirchnerismo duro, a quien apuntan varios gobernadores peronistas por la crisis del espacio. En ese sentido, para Kicillof, la fragmentación de la oposición favorece al oficialismo y debilita cualquier intento de construir una opción competitiva.

Consultado sobre el futuro del partido, el mandatario sostuvo que la discusión excede la reconstrucción partidaria. “Lo que está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación”, remarcó.

“Tenemos que sumar a sectores y dirigentes. No estoy haciendo un llamamiento a que salten la valla; lo que digo es que veamos la gravedad que tiene la situación y busquemos la forma”, lanzó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Política y Economía

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Acuerdo entre San Isidro y la Provincia por la zona costera

Reforma laboral excluye a marineros de la LCT y el Simape advierte retroceso histórico
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
VIDEO. Newell's - Estudiantes: Tiago Palacios y Fabricio Pérez para el Pincha
Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”
En Rosario, los hinchas de Newell's también explotaron contra Chiqui Tapia
Policiales
Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata
Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata
Accidente múltiple en Los Hornos y disparos
VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata
VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell
Espectáculos
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla