Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

La reciente votación en el Congreso del proyecto de reforma laboral hizo ruido en el peronismo. Tanto, como el acompañamiento de varios diputados y senadores de ese origen a la iniciativa impulsada por Javier Milei. Incluso, ese clima revulsivo en el Senado se terminó por blanquear con la ruptura del bloque.

A esa tensión se suma la propia dinámica del enfrentamiento interna que llevan adelante Axel Kicillof y el kirchnerismo. Además del Gobernador y su intención de ser candidato presidencial, aparece la figura de Cristina Kirchner como jefa del PJ nacional, cuyas decisiones comienzan a generar rebeliones en especial en provincia donde el partido está intervenido por su decisión.

En medio de ese clima enrarecido, sonaron fuerte las declaraciones que formuló el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof, Carlos Bianco. El funcionario no se anduvo con vueltas y afirmó que en el peronismo “hay un problema de conducción”.

“Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Esto es real, es visible, se ve todos los días en los diarios, en la tele”, afirmó Bianco. Y añadió: “No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas. Nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”.

dura réplica

Las definiciones del ministro terminaron apuntando a la figura de Cristina Kirchner. Y una de las principales espadas K salió a cruzarlo con dureza. “Guarde respetuoso silencio…. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”, disparó la diputada nacional Teresa García.

Y amplió: “No sé si se enteró que la conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana. Más peronismo por favor”.

Por su parte, Bianco también hizo hincapié en las diferencias que se expresan en el Congreso. “Votamos distinto, los distintos sectores del peronismo votaron distinto”, aseguró. El ministro explicó que, ante temas clave como la reforma laboral, “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta reforma laboral”. Según Bianco, esto evidencia la magnitud de la fragmentación interna: “Nosotros somos la fuerza política histórica en Argentina que defiende los derechos de los trabajadores. Es complicado”.

El propio Kicillof abordó la situación del peronismo durante una entrevista y afirmó que “tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, hay que sumar a sectores, hay que sumar a dirigentes”, aseguró al subrayar que, para superar la situación actual, será necesario articular consensos más allá de los límites partidarios tradicionales.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensa calma del sector que responde al mandatario con el kirchnerismo duro, a quien apuntan varios gobernadores peronistas por la crisis del espacio. En ese sentido, para Kicillof, la fragmentación de la oposición favorece al oficialismo y debilita cualquier intento de construir una opción competitiva.

Consultado sobre el futuro del partido, el mandatario sostuvo que la discusión excede la reconstrucción partidaria. “Lo que está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación”, remarcó.

“Tenemos que sumar a sectores y dirigentes. No estoy haciendo un llamamiento a que salten la valla; lo que digo es que veamos la gravedad que tiene la situación y busquemos la forma”, lanzó.