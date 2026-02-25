VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell

Un episodio ocurrido durante el Enduro del Verano en Villa Gesell quedó bajo investigación judicial luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observa una maniobra riesgosa sobre la playa, con numerosos asistentes en las inmediaciones.

El hecho tuvo lugar en el sector de playa Pucará, en el marco de operativos preventivos realizados antes del despliegue formal del Operativo Sol a Sol 2025/2026. En las imágenes se ve a un vehículo tipo UTV descendiendo desde la caja de un camión en movimiento sobre la arena, en una acción que fue considerada como un riesgo concreto y potencial para la integridad física de las personas presentes.

La investigación es encabezada por el fiscal general del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda, junto al titular de la UFID N° 6 de Villa Gesell, Juan Pablo Calderón.

Además, intervienen el Municipio de Villa Gesell y el Ministerio de Seguridad bonaerense, con el objetivo de desalentar y sancionar conductas que puedan comprometer la seguridad pública, especialmente en el contexto de eventos masivos.