Docentes de la UNLP anunciaron un paro y marcharán contra la reforma laboral

La medida fue anunciada por Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata e incluirá cese de actividades este viernes y movilización junto a CONADU.

Docentes de la UNLP anunciaron un paro y marcharán contra la reforma laboral
25 de Febrero de 2026 | 18:01

Escuchar esta nota

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata anunciaron un paro con movilización para este viernes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La protesta incluirá una marcha hacia el Congreso de la Nación y el cese de actividades en todas las facultades.

Según informaron desde ADULP, el punto de encuentro será a las 10 en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, desde donde se concentrarán junto a otros gremios para manifestarse contra el proyecto que actualmente se debate en el ámbito legislativo.

Desde el sindicato indicaron que la medida busca exigir a los senadores y senadoras que rechacen la iniciativa, a la que calificaron como un “proyecto precarizador que retrotrae nuestros derechos laborales a principios del siglo XX”.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo analiza si replicará el paro general realizado la semana pasada, cuando la iniciativa fue tratada en la Cámara de Diputados. La conducción sindical se encuentra reunida en la sede de UPCN para definir una estrategia que podría incluir nuevas medidas de fuerza o incluso la judicialización de la ley en caso de su aprobación.

Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina y la CTA Autónoma anticiparon movilizaciones en distintos puntos del país, además de la convocatoria central frente al Congreso.

También la Asociación Trabajadores del Estado anunció un paro de 36 horas con movilización, mientras que la Unión de Conductores de la República Argentina confirmó su participación en la jornada de protesta.

