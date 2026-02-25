Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

25 de Febrero de 2026 | 15:46

Escuchar esta nota

Una noticia devastadora quebró el aislamiento de la casa más famosa del país este miércoles 25 de febrero. Daniela De Lucia, una de las participantes con mayor perfil en la actual edición de Gran Hermano, dejó la competencia de forma inmediata. La producción del programa activó el protocolo de asistencia tras la muerte del padre de la joven, un hecho que generó una conmoción total entre sus compañeros y los seguidores del ciclo televisivo.

En un comunicado, expresaron: "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación".

Andrea del Boca lloró por su familia en Gran Hermano Generación Dorada

En esa línea, argumentaron: "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano".

Para Mavinga, Gran Hermano es una revancha de la vida: la casa lloró con su historia de secuestro y golpes

La participante recibió la triste novedad, donde el equipo de psicología y la producción le brindaron contención. Ante la gravedad de la situación familiar, la jugadora decidió poner fin a su estadía en el certamen para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento. 

El reglamento del reality contempla estas excepciones ante tragedias personales, lo que permite el contacto directo con el exterior por razones estrictamente humanitarias. 

VIDEO. ¡Poné los fideos! La casa de GH Generación Dorada sumó nuevos participantes: uno por uno, quiénes son
