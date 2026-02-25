Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

Brasil: murieron 46 personas por fuertes lluvias en Minas Gerais

Brasil: murieron 46 personas por fuertes lluvias en Minas Gerais
25 de Febrero de 2026 | 20:56

Escuchar esta nota

Al menos 46 personas murieron y 21 permanecen desaparecidas debido a las fuertes lluvias que afectan a municipios de la Zona da Mata, en el estado brasileño de Minas Gerais, según confirmaron este miércoles las autoridades locales.

Del total de fallecidos, 40 fueron registrados en la ciudad de Juiz de Fora, mientras que en el municipio vecino de Ubá las lluvias dejaron hasta el momento seis víctimas mortales. Asimismo, se registran 19 personas desaparecidas en Juiz de Fora y dos en Ubá.

En Juiz de Fora, unas 3.000 personas quedaron sin hogar y otras 400 fueron desalojadas de sus viviendas por el riesgo de derrumbes e inundaciones, mientras que en Ubá, 26 quedaron sin hogar y otras 178 fueron evacuadas de forma preventiva.

Ante la magnitud de los daños, la alcaldía de Juiz de Fora decretó el estado de calamidad pública y suspendió las clases en toda la red municipal, mientras que el vecino municipio de Matias Barbosa hizo lo mismo para facilitar el acceso a recursos federales y acelerar las acciones de emergencia.

Las precipitaciones comenzaron a intensificarse desde la tarde del lunes con inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de viviendas en diversos barrios de Juiz de Fora, localizados en una región de relieve accidentado, con numerosos cerros y laderas. Según la alcaldía, febrero ya es el mes más lluvioso de la historia del municipio con el doble de lo esperado para el período.

El río Paraibuna y otros arroyos también se desbordaron, lo que obligó al cierre de puentes y de un paso subterráneo que conecta barrios con el centro de la ciudad, además de provocar la caída de árboles y bloquear vías. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas y con las autoridades que participan en las labores de rescate, mientras que el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó luto oficial de tres días en el estado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de El Mundo

Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos: al menos cuatro muertos

Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"

Mundial y balas, no va: mucho temor por la violencia narco

Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
Hazaña del O'Higgins en Brasil: por qué podría ser rival de Estudiantes o Boca
VIDEO. Newell's - Estudiantes: Tiago Palacios y Fabricio Pérez para el Pincha
Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Policiales
Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata
Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata
Accidente múltiple en Los Hornos y disparos
VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata
VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla