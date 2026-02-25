Brasil: murieron 46 personas por fuertes lluvias en Minas Gerais

Al menos 46 personas murieron y 21 permanecen desaparecidas debido a las fuertes lluvias que afectan a municipios de la Zona da Mata, en el estado brasileño de Minas Gerais, según confirmaron este miércoles las autoridades locales.

Del total de fallecidos, 40 fueron registrados en la ciudad de Juiz de Fora, mientras que en el municipio vecino de Ubá las lluvias dejaron hasta el momento seis víctimas mortales. Asimismo, se registran 19 personas desaparecidas en Juiz de Fora y dos en Ubá.

En Juiz de Fora, unas 3.000 personas quedaron sin hogar y otras 400 fueron desalojadas de sus viviendas por el riesgo de derrumbes e inundaciones, mientras que en Ubá, 26 quedaron sin hogar y otras 178 fueron evacuadas de forma preventiva.

Ante la magnitud de los daños, la alcaldía de Juiz de Fora decretó el estado de calamidad pública y suspendió las clases en toda la red municipal, mientras que el vecino municipio de Matias Barbosa hizo lo mismo para facilitar el acceso a recursos federales y acelerar las acciones de emergencia.

Las precipitaciones comenzaron a intensificarse desde la tarde del lunes con inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de viviendas en diversos barrios de Juiz de Fora, localizados en una región de relieve accidentado, con numerosos cerros y laderas. Según la alcaldía, febrero ya es el mes más lluvioso de la historia del municipio con el doble de lo esperado para el período.

El río Paraibuna y otros arroyos también se desbordaron, lo que obligó al cierre de puentes y de un paso subterráneo que conecta barrios con el centro de la ciudad, además de provocar la caída de árboles y bloquear vías. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas y con las autoridades que participan en las labores de rescate, mientras que el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó luto oficial de tres días en el estado.