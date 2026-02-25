Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

25 de Febrero de 2026 | 12:45

Una mujer de 48 años fue víctima de un violento siniestro vial este martes al mediodía en la zona oeste de La Plata. El hecho ocurrió en la intersección de 137 y 32 en la localidad de San Carlos y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa el momento en que la víctima, identificada como Carina Ramírez, cruzaba la calle y fue embestida por el conductor de una motocicleta que circulaba por el lugar. El impacto fue directo y la mujer cayó pesadamente sobre el asfalto.

Según relató su hijo por las redes sociales, el motociclista descendió tras el choque y le brindó una primera asistencia. Sin embargo, lejos de permanecer en el lugar o esperar la llegada de una ambulancia, la dejó al costado de la calle y, en un descuido, se dio a la fuga.

“Tras una primera asistencia la dejó al costado y cuando vio la oportunidad escapó A mi mamá le quebró la muñeca, la dejó con golpes y cortes en todo el cuerpo. Luego escapó como una rata”, contó el familiar, indignado por la actitud del implicado.

En tanto, Carina fue trasladada al Hospital Italiano de La Plata, donde los médicos constataron que sufrió la fractura de una muñeca. Afortunadamente no presenta lesiones de gravedad, aunque deberá afrontar un período de recuperación.

Desde el entorno de la víctima manifestaron su malestar por la conducta del motociclista. “Demostró desprecio por la vida. Después de escapar se fue a cargar nafta como si nada hubiese pasado”, agregó su hijo, quien además pidió colaboración para identificar al responsable.

Por último, la familia busca que el conductor sea localizado y responda por lo ocurrido. Las imágenes del hecho podrían resultar clave para avanzar en la investigación y esclarecer el episodio.

