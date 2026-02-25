Empresario admitió que "robábamos con el precio de los neumáticos" y Milei salió a criticarlo
Empresario admitió que "robábamos con el precio de los neumáticos" y Milei salió a criticarlo
VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente
VIDEO.- Denuncian que el pasto y la tierra "se comen" la bicisenda del camino a Arana
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
Se conoció el millonario impacto económico de la banda del Indio Solari en La Plata
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Chau al Shimy y al Sancorito: quebró una empresa láctea bonaerense y 180 trabajadores quedan en la calle
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso
Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"
Violento robo a una maestra en una escuela de La Plata: le apuntaron con un arma y le vaciaron las cuentas
Incendio en una casa de Ensenada: trabajaron dos dotaciones de bomberos
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
En un robo armado en un lavadero de La Plata, se llevaron una VW Amarok V6 valuada en casi $60 millones
Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
Karina y Patricia: ¿una interna con la jefatura porteña de por medio?
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente habló de "los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien"
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei volvió a criticar hoy a quienes hacen “nacionalismo barato” a partir del anunciado cierre de la empresa de neumáticos Fate, y los tildó de “delincuentes”.
Milei publicó en su cuenta de la red social X un posteo en el que se observa una entrevista en un canal de streaming, en la que un empresario del sector del neumático reconoce: “robábamos con los precios de las cubiertas”.
La publicación de Milei alude al caso de Fate, que anunció su cierre luego de 80 años, cesanteó a 920 empleados en su planta de San Fernando, y adujo complicaciones por la economía que lleva adelante el Gobierno.
“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, escribió el mandatario en su cuenta acompañando al video del streaming.
DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN.— Javier Milei (@JMilei) February 25, 2026
VLLC! https://t.co/qvK8AaOOE2
Se trata de declaraciones de Roberto Méndez, CEO de la gomería Neumen, quien sostuvo: “Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, los empresarios teníamos un mercado que no era real”.
LE PUEDE INTERESAR
Chau al Shimy y al Sancorito: quebró una empresa láctea bonaerense y 180 trabajadores quedan en la calle
Méndez dijo que le parece bien “lo que dice (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger de obligar a las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, de alrededor de un 20%" cuando estaban "remarcando con un 60% o 70%”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí