Empresario admitió que "robábamos con el precio de los neumáticos" y Milei salió a criticarlo

El Presidente habló de "los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien"

Empresario admitió que "robábamos con el precio de los neumáticos" y Milei salió a criticarlo
25 de Febrero de 2026 | 12:49

El presidente Javier Milei volvió a criticar hoy a quienes hacen “nacionalismo barato” a partir del anunciado cierre de la empresa de neumáticos Fate, y los tildó de “delincuentes”.

Milei publicó en su cuenta de la red social X un posteo en el que se observa una entrevista en un canal de streaming, en la que un empresario del sector del neumático reconoce: “robábamos con los precios de las cubiertas”.

La publicación de Milei alude al caso de Fate, que anunció su cierre luego de 80 años, cesanteó a 920 empleados en su planta de San Fernando, y adujo complicaciones por la economía que lleva adelante el Gobierno.

“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, escribió el mandatario en su cuenta acompañando al video del streaming.

Se trata de declaraciones de Roberto Méndez, CEO de la gomería Neumen, quien sostuvo: “Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, los empresarios teníamos un mercado que no era real”.

Méndez dijo que le parece bien “lo que dice (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger de obligar a las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, de alrededor de un 20%" cuando estaban "remarcando con un 60% o 70%”.

