Estudiantes vs Newell's.- El Pincha inicia el ciclo del Cacique Medina ante un rival obligado: formaciones, hora y cómo verlo online

Con nuevo Cacique al mando, Estudiantes se mide ante Newell’s Old Boys esta tarde desde las 19:30 en el Estadio Marcelo Bielsa, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina y tendrá a Adrián Franklin en el VAR. Televisa ESPN Premium y se puede seguir por la Supertransmi de FM La Redonda 100.3.

El Pincha atraviesa días de reconfiguración. Tras la salida de Eduardo Domínguez y la asunción del uruguayo Alexander Medina, el equipo inicia una nueva etapa sin perder de vista el envión anímico y futbolístico que arrastra: acumula 12 partidos sin derrotas y se mantiene como uno de los conjuntos más regulares y animadores del campeonato. El desafío ahora pasa por sostener esa inercia positiva en un contexto de cambios y ajustes inevitables.

Probables formaciones de Estudiantes vs Newell's:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi.

Hora: 19.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).

La previa ante el Leproso

El Cacique apenas tuvo dos entrenamientos formales al frente del plantel, pero ya dejó señales. Con bajas sensibles como Gabriel Neves —aún en recuperación—, y las molestias musculares que marginan a José Sosa y Guido Carrillo, tras el último partido ante Sarmiento en UNO, el flamante DT se vio obligado a meter mano en la estructura inicial. Para colmo también es baja Alexis Castro por otra molestia. En la última práctica ensayó variantes tácticas, con un mediocampo que podría tener a Mikel Amondarain desde el arranque y una ofensiva renovada con los regresos de Tiago Palacios y Lucas Alario. Además, Brian Aguirre asoma como posible titular —sería su primer partido desde el inicio—, en lo que sería una apuesta fuerte en un escenario complejo.

También tiene chances de ser titular Adolfo Gaich, que mientras estuvo Domínguez se mostró un paso por delante de Alario, quien directamente no tuvo minutos en campo en lo que va de 2026. Ninguno de los dos está en su mejor momento pero el Pipa sufrió una lesión semanas atrás. Es la duda del Cacique.

No está confirmado el equipo que el DT adelantó no tendrá tantas variantes como las pensadas porque se apoyará en lo que dejó construido el técnico saliente. Las variantes tendrán más que ver en los lesionados que se sucedieron en el partido ante Sarmiento, en este caso dos referentes como Sosa y Carrillo.

El probable: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Bebedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Brian Aguirre o Tobio Burgos, Tiago Palacios, Fabricio Pérez; Alario o Gaich.

La delegación partió ayer desde el Country y se instaló por la noche en el City Center de Rosario, el hotel cinco estrellas que está junto a la ruta 9 y muy cerca del casino de la Ciudad. Fue recibido anoche por un grupo de hinchas de la Filial.

Un rival en llamas en la previa de clásico

Del otro lado, la Lepra llega envuelta en incertidumbre. La crisis institucional y futbolística derivó en la salida de la dupla Orsi-Gómez y dejó al equipo bajo conducción interina, con Lucas Bernardi —viejo conocido en el León— intentando ordenar el panorama puertas adentro. El clima en Rosario no es el ideal y el Coloso, históricamente hostil, puede transformarse en un termómetro. Al menos tiene sucesor: Frank Darío Kudelka.

Los de Rosario vienen de ser vapuleados 3-0 ante Banfield en el sur del Gran Buenos Aires, y a su vez, arrastran una racha de siete partidos consecutivos sin triunfos. La última victoria fue en noviembre pasado ante Huracán en Parque Patricios.

Así, en un estadio caliente y ante un rival golpeado pero herido, Estudiantes buscará extender su invicto y empezar a escribir el ciclo Medina con el pie derecho. Entre bajas obligadas, cambios de esquema y la expectativa lógica por el debut del nuevo entrenador, el Pincha pone a prueba su carácter en una parada que puede marcar el rumbo inmediato del torneo.