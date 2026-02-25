Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Así le respondió a un hincha por Instagram

"Andá a tatuarte a Verón": la frase de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, que reavivó la pica entre Central y Estudiantes

"Andá a tatuarte a Verón": la frase de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, que reavivó la pica entre Central y Estudiantes
25 de Febrero de 2026 | 09:45

Escuchar esta nota

En los primeros días de febrero se viralizó un cruce tenso en redes sociales entre Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista Ángel Di María, y un hincha de Belgrano de Córdoba a raíz de la reciente pica entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata que aún sigue generando repercusiones en el fútbol argentino.

La discusión comenzó en Instagram cuando un simpatizante del club cordobés le escribió mensajes a Cardoso cuestionando el desempeño del Fideo por su vínculo con la AFA y el título que logró Central. La conversación fue subida por el mismísimo hincha del Pirata, donde se mostró que la esposa del delantero respondió con dureza a las provocaciones, incluso con la frase “Andá a tatuarte a Verón”, en referencia al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

El contexto de la chicana está marcado por la polémica que rodea al título entregado a Rosario Central por la Asociación del Fútbol Argentino tras liderar la tabla anual, y el fuerte enfrentamiento entre el club rosarino y Estudiantes, que incluyó gestos de rechazo de los jugadores pincharratas hacia los campeones con el famoso pasillo.

El hincha de Belgrano explicó que Cardoso lo bloqueó después del intercambio y calificó a los seguidores de su club como “doble casaca” e “hipócritas”, mientras la esposa de Di María defendía con firmeza la figura de su marido y cuestionaba a quienes lo critican en redes y medios.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

