"Andá a tatuarte a Verón": la frase de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, que reavivó la pica entre Central y Estudiantes

En los primeros días de febrero se viralizó un cruce tenso en redes sociales entre Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista Ángel Di María, y un hincha de Belgrano de Córdoba a raíz de la reciente pica entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata que aún sigue generando repercusiones en el fútbol argentino.

La discusión comenzó en Instagram cuando un simpatizante del club cordobés le escribió mensajes a Cardoso cuestionando el desempeño del Fideo por su vínculo con la AFA y el título que logró Central. La conversación fue subida por el mismísimo hincha del Pirata, donde se mostró que la esposa del delantero respondió con dureza a las provocaciones, incluso con la frase “Andá a tatuarte a Verón”, en referencia al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

El contexto de la chicana está marcado por la polémica que rodea al título entregado a Rosario Central por la Asociación del Fútbol Argentino tras liderar la tabla anual, y el fuerte enfrentamiento entre el club rosarino y Estudiantes, que incluyó gestos de rechazo de los jugadores pincharratas hacia los campeones con el famoso pasillo.

💣😳 ¡LA PRENDIÓ FUEGO!



Jorgelina Cardoso no se podía dormir y se puso a discutir por Instagram con un hincha de Belgrano que le dijo que Di María se volvió un ‘secanuca’pic.twitter.com/P0QcTv5hi6 — PaseClave (@paseclave__) January 31, 2026

El hincha de Belgrano explicó que Cardoso lo bloqueó después del intercambio y calificó a los seguidores de su club como “doble casaca” e “hipócritas”, mientras la esposa de Di María defendía con firmeza la figura de su marido y cuestionaba a quienes lo critican en redes y medios.