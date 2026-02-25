Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández

Un momento de fuerte tensión se vivió al aire cuando Tamara Pettinato se comunicó con “La mañana con Moria” para referirse a la situación judicial que atraviesa su hermano Felipe Pettinato, en el marco de la causa por el incendio ocurrido hace casi cuatro años en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

La entrevista avanzaba con normalidad hasta que la panelista Cinthia Fernández intentó intervenir con una consulta. Fue entonces cuando Pettinato dejó en claro que no estaba dispuesta a responderle, lo que generó un clima de incomodidad y tensión en el estudio.

Durante la charla con la conductora Moria Casán, Tamara sostuvo que los testimonios incorporados recientemente al expediente respaldan la versión que su familia mantiene desde el inicio. Según explicó, los testigos coincidieron en que su hermano intentó asistir a la víctima durante el incendio.

“Dijeron que mi hermano siempre intentó ayudar al amigo que pedía auxilio y a los bomberos”, afirmó. Incluso señaló que Felipe habría intentado volver a ingresar al departamento cuando el fuego ya estaba fuera de control para rescatar a Rodrigo.

Además, buscó aclarar el vínculo entre ambos, negando que existiera una relación profesional. Remarcó que eran amigos y “compañeros de consumo”, un aspecto central en el debate sobre la responsabilidad penal.

El tono de la nota cambió cuando Fernández insistió con una pregunta técnica sobre la causa. Pettinato interrumpió y aclaró que solo aceptaba dialogar con la conductora. “Elegí hablar con una persona respetuosa y preparada”, lanzó, y luego calificó a la panelista como alguien a quien “le gusta hacer quilombo” y que se dedica a “otra cosa”.

La respuesta no tardó en llegar: Fernández acusó a la entrevistada de “cobarde” y cuestionó el silencio que, según ella, mantuvo la familia Pettinato durante los últimos años. También insistió en que la carátula judicial es grave y que el consumo no exime de responsabilidades.

“Que consuma no lo exime de responsabilidad”, sentenció la panelista antes de que la producción intentara encauzar el programa. Tamara, firme en su postura, evitó responderle y ratificó su decisión de elegir con quién hablar. Finalmente, Fernández optó por guardar silencio.

Mientras tanto, la causa judicial continuará con nuevas rondas de testimonios que buscan esclarecer las responsabilidades por el trágico episodio ocurrido en un departamento de Palermo.